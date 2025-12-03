Cronograma de colecta de sangre del IPHEM para diciembre

Viernes 5 de diciembre – Horario: 8:00 – 12.00 horas. Centro Integrador Comunitario

Domicilio: Calle La Laja y Nacional, departamento Albardón.

Martes 9 de diciembre – Horario 9:00 – 12:00 horas Hospital de Barreal

Domicilio: Las Heras 79 Oeste, departamento Calingasta.

Jueves 11 de diciembre – Horario: 8: 00 – 12.00horas. Cruz Roja Argentina

Domicilio: Mariano Moreno 35 Oeste, departamento Capital.

Viernes 12 de diciembre – Horario: 8:00 – 12.00 horas. Hospital Dr. Federico Cantoni

Domicilio: Av. Intendente Joaquín Uñac entre calle 10 y 11, Villa Aberastain departamento Pocito.

Miércoles 17 de diciembre - Horario 9:00 – 12:00 horas. Hospital Dr. Cesar Aguilar. En el espacio Desarrollo Infantil.

Domicilio: Diagonal Sarmiento 42, departamento Caucete.

Viernes 19 de diciembre – Horario: 8:00 – 12.00 horas. Centro de Jubilados de Angaco Domicilio: Calle San Martín, entre Nacional y Rawson, departamento Angaco. Colabora personal del Hospital Dr. Alfredo Rizo Esparza.

22 de diciembre Horario: 8:30 – 12.00 horas. Hospital San Roque.

Domicilio RN 150, departamento Jáchal.