"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > MAMOGRAFÍAS

Una encuesta reveló barreras y dio origen a la Noche de las Mamografías

Un relevamiento del Ministerio de Salud mostró que muchas mujeres no pueden asistir a controles mamarios por motivos laborales y de horarios. Como respuesta, se realizará una prueba piloto el viernes 12 de diciembre.

Por Marcela Silva

Una encuesta reciente impulsada por el Ministerio de Salud provincial reveló una problemática que se repite entre mujeres de distintas edades: la dificultad para acceder a mamografías en los horarios habituales de atención. La carga laboral, las responsabilidades de cuidado y la falta de turnos compatibles fueron algunas de las limitaciones más mencionadas.

A partir de esos resultados, el área de Salud diseñó una iniciativa inédita denominada “La Noche de las Mamografías”, que se implementará por primera vez el viernes 12 de diciembre como prueba piloto. La propuesta contempla extender la atención durante la noche en centros de salud definidos, con el objetivo de ofrecer un espacio accesible y sin obstáculos horarios.

Andrea Rizo, directora de Materno Infancia del Ministerio de Salud, destacó la importancia de la medida: “Es una herramienta más para acercar los estudios preventivos a quienes más los necesitan. Si las mujeres no pueden adaptar sus vidas a los horarios del sistema, entonces es el sistema el que debe adaptarse a ellas”.

Te puede interesar...

Desde la cartera sanitaria anticiparon que, si la experiencia resulta positiva, “La Noche de las Mamografías” podría convertirse en un programa sostenido, ampliando la capacidad de diagnóstico temprano y fortaleciendo las políticas de prevención del cáncer de mama en toda la provincia.

Embed

Requisitos para acceder a las mamografías

Para participar de la jornada especial, se solicitará:

  • DNI

  • Tener entre 40 y 70 años (grupo etario recomendado para mamografías de rutina)

  • Orden médica o derivación del centro de salud (en caso de contar con obra social)

  • No estar embarazada

  • No haberse realizado una mamografía en los últimos 12 meses, salvo indicación médica por control específico

Temas

Te puede interesar