Una encuesta reveló barreras y dio origen a la Noche de las Mamografías

A partir de esos resultados, el área de Salud diseñó una iniciativa inédita denominada “La Noche de las Mamografías”, que se implementará por primera vez el viernes 12 de diciembre como prueba piloto. La propuesta contempla extender la atención durante la noche en centros de salud definidos, con el objetivo de ofrecer un espacio accesible y sin obstáculos horarios.

Andrea Rizo, directora de Materno Infancia del Ministerio de Salud, destacó la importancia de la medida: “Es una herramienta más para acercar los estudios preventivos a quienes más los necesitan. Si las mujeres no pueden adaptar sus vidas a los horarios del sistema, entonces es el sistema el que debe adaptarse a ellas”.