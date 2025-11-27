Una encuesta reciente impulsada por el Ministerio de Salud provincial reveló una problemática que se repite entre mujeres de distintas edades: la dificultad para acceder a mamografías en los horarios habituales de atención. La carga laboral, las responsabilidades de cuidado y la falta de turnos compatibles fueron algunas de las limitaciones más mencionadas.
Una encuesta reveló barreras y dio origen a la Noche de las Mamografías
Un relevamiento del Ministerio de Salud mostró que muchas mujeres no pueden asistir a controles mamarios por motivos laborales y de horarios. Como respuesta, se realizará una prueba piloto el viernes 12 de diciembre.