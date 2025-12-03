El Ministerio de Gobierno informó este miércoles 3 de diciembre de 2025 el estado del Paso Internacional por Agua Negra. Según detallaron desde la Secretaría de Relaciones Institucionales, el corredor fronterizo ubicado sobre Ruta Nacional 150 se encuentra habilitado para circular entre las 07:00 y las 17:00.
Paso de Agua Negra: habilitado para circular este 3 de diciembre
El corredor internacional por Ruta 150 está operativo entre las 7 y las 17 horas. Autoridades piden extremar la precaución por trabajos de Vialidad Nacional.