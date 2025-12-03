Paso de Agua Negra: habilitado para circular este 3 de diciembre

Las autoridades recomendaron a los conductores transitar con luces bajas encendidas, respetar los límites de velocidad y mantener especial precaución debido a la presencia de personal de Vialidad Nacional que trabaja en tareas de mantenimiento de la calzada.

El Gobierno provincial recordó además que estas indicaciones son fundamentales para garantizar la seguridad de quienes utilicen el paso, especialmente en una zona de alta montaña donde las condiciones pueden variar con rapidez.