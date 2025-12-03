"
Paso de Agua Negra: habilitado para circular este 3 de diciembre

El corredor internacional por Ruta 150 está operativo entre las 7 y las 17 horas. Autoridades piden extremar la precaución por trabajos de Vialidad Nacional.

El Ministerio de Gobierno informó este miércoles 3 de diciembre de 2025 el estado del Paso Internacional por Agua Negra. Según detallaron desde la Secretaría de Relaciones Institucionales, el corredor fronterizo ubicado sobre Ruta Nacional 150 se encuentra habilitado para circular entre las 07:00 y las 17:00.

Las autoridades recomendaron a los conductores transitar con luces bajas encendidas, respetar los límites de velocidad y mantener especial precaución debido a la presencia de personal de Vialidad Nacional que trabaja en tareas de mantenimiento de la calzada.

El Gobierno provincial recordó además que estas indicaciones son fundamentales para garantizar la seguridad de quienes utilicen el paso, especialmente en una zona de alta montaña donde las condiciones pueden variar con rapidez.

