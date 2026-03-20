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En San Juan, las exportaciones superaron los USD 2.000 millones en 2025

Los sectores productivos exportadores privados de San Juan exportaron más de 2000 millones de U$S en 2025.

Con U$S 2.063 millones vendidos al exterior, continúa la recuperación de las exportaciones desde el 2024 a la fecha, al igual que en volumen. Durante el año 2025 las ventas externas de la provincia de San Juan mostraron una recuperación del orden del 12% en valor free on board (FOB) y un 0,4% en volumen, respecto del mismo período del año pasado. Esta recuperación en U$S durante el 2025 fue del 6% FOB y en volumen fue del 0,4% respecto del 2024, si se discrimina oro, plata y metales estratégicos.

Cabe recordar que la provincia registró su máximo potencial en el año 2011, con U$S 2.463 millones y, desde entonces las políticas macroeconómicas adversas a los sectores productivos en contextos internacionales competitivos como los actuales redujeron este valor a U$S 1.113 millones en el año 2023.

De los 35 principales productos exportados, registraron recuperación en sus ventas externas 20 de ellos en volumen y/o valor FOB en U$S (tabla adjunta).

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Además, es importante resaltar que el comercio internacional durante el 2025 se ha visto signado por profundos cambios que han impactado en los costos y precios de los bienes y servicios comercializados para todos los países. Algunos de estos factores son: regreso de políticas proteccionistas y sus medidas arancelarias y paraarancelarias; conflictos bélicos internacionales han modificados costos y tiempos de los fletes; el esquema geopolítico multipolar internacional y factores climáticos severos (sequías y granizos).

El período anual analizado, enero a diciembre del 2025 comparado con igual lapso del 2024, muestra a los 6 principales sectores integrantes de la oferta exportable sanjuanina con indicadores positivos en Valor FOB en U$S y 3 de ellos.

El sector industrial tuvo una baja en valores FOB, pero mostró una sustancial recuperación en cuanto a volumen del 67%. Mientras que el sector olivícola mostró una retracción debida fundamentalmente a factores de mercado en cuanto al precio y agro climatológicos, como las pérdidas por granizo y el vecerismo o alternancia anual en volúmenes de cosecha, en cuanto al volumen.

En la comparación por sectores, el minero aporta el 84% de las divisas provenientes de las ventas externas sanjuaninas, mientras que en volumen moviliza el 78% de la carga remitida al exterior expresada en kilogramos.

Al segregar el oro, la plata y metales estratégicos, la recuperación en valor FOB en U$S es del 6% del total exportado en los primeros 12 meses. En volumen continúa en un valor cercano al 0,4% de los kilogramos exportados. El sector exportador sin los metales preciosos exportó más de U$S 392 millones FOB por un volumen cercano a los 693 millones de kilogramos.

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