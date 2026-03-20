En San Juan, las exportaciones superaron los USD 2.000 millones en 2025

Además, es importante resaltar que el comercio internacional durante el 2025 se ha visto signado por profundos cambios que han impactado en los costos y precios de los bienes y servicios comercializados para todos los países. Algunos de estos factores son: regreso de políticas proteccionistas y sus medidas arancelarias y paraarancelarias; conflictos bélicos internacionales han modificados costos y tiempos de los fletes; el esquema geopolítico multipolar internacional y factores climáticos severos (sequías y granizos).

El período anual analizado, enero a diciembre del 2025 comparado con igual lapso del 2024, muestra a los 6 principales sectores integrantes de la oferta exportable sanjuanina con indicadores positivos en Valor FOB en U$S y 3 de ellos.

El sector industrial tuvo una baja en valores FOB, pero mostró una sustancial recuperación en cuanto a volumen del 67%. Mientras que el sector olivícola mostró una retracción debida fundamentalmente a factores de mercado en cuanto al precio y agro climatológicos, como las pérdidas por granizo y el vecerismo o alternancia anual en volúmenes de cosecha, en cuanto al volumen.

En la comparación por sectores, el minero aporta el 84% de las divisas provenientes de las ventas externas sanjuaninas, mientras que en volumen moviliza el 78% de la carga remitida al exterior expresada en kilogramos.

Al segregar el oro, la plata y metales estratégicos, la recuperación en valor FOB en U$S es del 6% del total exportado en los primeros 12 meses. En volumen continúa en un valor cercano al 0,4% de los kilogramos exportados. El sector exportador sin los metales preciosos exportó más de U$S 392 millones FOB por un volumen cercano a los 693 millones de kilogramos.