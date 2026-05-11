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En menos de diez días, los combustibles aumentaron tres veces: los valores

YPF aplicó una nueva suba en los combustibles en San Juan. Es el undécimo aumento del año y el tercero en menos de diez días, tras otra remarcación registrada el viernes pasado.

El precio de los combustibles volvió a subir en San Juan y este lunes los nuevos valores ya comenzaron a reflejarse en los surtidores de YPF. La actualización llega en medio de la tensión internacional por el precio del petróleo y a pocos días de que finalice el acuerdo informal que había frenado mayores incrementos durante las últimas semanas.

Con esta remarcación, el litro de nafta Súper pasó a costar $2117, mientras que la Infinia alcanzó los $2305. En tanto, el Diesel 500 quedó en $2219 y la Infinia Diesel llegó a $2394 por litro.

Se trata del undécimo aumento de combustibles en lo que va de 2026 y del tercero registrado en menos de diez días. De hecho, el viernes pasado ya se había aplicado otra suba de $2 por litro, mientras que ahora el incremento fue de $6, acumulando un ajuste total de $21 en apenas una semana.

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El movimiento de precios se produce en un contexto marcado por la volatilidad internacional del mercado petrolero, principalmente tras el conflicto entre Estados Unidos e Irán, que presionó el valor del crudo a nivel global. Además, también impactó una actualización parcial del impuesto a los combustibles líquidos.

Mientras tanto, las petroleras analizan cómo continuar luego de que venza el plazo de 45 días acordado a comienzos de abril para evitar trasladar de manera inmediata las variaciones internacionales al consumidor.

En San Juan, el nuevo aumento vuelve a golpear el bolsillo de automovilistas, transportistas y sectores productivos que dependen diariamente del combustible para trabajar. Además, no se descartan nuevas remarcaciones en el corto plazo si el escenario internacional continúa inestable.

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