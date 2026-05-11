En menos de diez días, los combustibles aumentaron tres veces: los valores

Con esta remarcación, el litro de nafta Súper pasó a costar $2117, mientras que la Infinia alcanzó los $2305. En tanto, el Diesel 500 quedó en $2219 y la Infinia Diesel llegó a $2394 por litro.

Se trata del undécimo aumento de combustibles en lo que va de 2026 y del tercero registrado en menos de diez días. De hecho, el viernes pasado ya se había aplicado otra suba de $2 por litro, mientras que ahora el incremento fue de $6, acumulando un ajuste total de $21 en apenas una semana.