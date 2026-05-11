El precio de los combustibles volvió a subir en San Juan y este lunes los nuevos valores ya comenzaron a reflejarse en los surtidores de YPF. La actualización llega en medio de la tensión internacional por el precio del petróleo y a pocos días de que finalice el acuerdo informal que había frenado mayores incrementos durante las últimas semanas.
En menos de diez días, los combustibles aumentaron tres veces: los valores
YPF aplicó una nueva suba en los combustibles en San Juan. Es el undécimo aumento del año y el tercero en menos de diez días, tras otra remarcación registrada el viernes pasado.