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Perea: "La Expo fue histórica por la apertura de la Bolsa de Toronto en San Juan"

El Ministro de Minería realizó un balance positivo tras el evento que reunió a más de 400 empresas. Destacó el interés de firmas internacionales por instalarse en la provincia.

Tras el cierre de la Expo San Juan Minera, el ministro de Minería, Juan Pablo Perea, calificó el evento como un éxito rotundo que posiciona a la provincia en el centro de la escena global. En una entrevista radial, el funcionario resaltó hitos como la apertura de la Bolsa de Toronto desde San Juan, calificándolo como "el mayor acto de apertura en 170 años de historia de esa bolsa por la cantidad de concurrentes".

Perea explicó que la impronta de esta edición, por pedido del gobernador Marcelo Orrego, fue sumar a la inversión técnica el factor social y educativo. "Faltaba una pata a esa mesa: el marco de la educación. Queríamos que estuvieran presentes los alumnos, que son el futuro, y también la familia", señaló. El ministro destacó la importancia de que los jóvenes tomen contacto directo con la maquinaria y las empresas para proyectar su futuro laboral en la industria.

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"La provincia ha generado sus propios marcos, sumados al RIGI nacional y la aclaratoria de las leyes glaciares, lo que genera la confianza necesaria", afirmó Perea. Ante la llegada de grandes capitales, el ministro instó a los empresarios locales a no tener miedo y buscar asociaciones (joint ventures) para ganar competitividad.

Ley de Desarrollo Local Minero

Uno de los anuncios más esperados fue el avance de la normativa que reemplazará a la actual ley de proveedores. Perea confirmó que el nombre oficial será "Ley de Desarrollo Local Minero", ya que posee un alcance más amplio.

"Ya está lista, está terminada. Ha sido construida en consenso, incluso en los departamentos donde se alojan los yacimientos", explicó. El objetivo del Gobierno es presentarla ante la Cámara de Diputados en la segunda quincena de mayo o, a más tardar, a principios de junio.

Fuente: radio Sarmiento

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