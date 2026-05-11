Perea: "La Expo fue histórica por la apertura de la Bolsa de Toronto en San Juan"

"La provincia ha generado sus propios marcos, sumados al RIGI nacional y la aclaratoria de las leyes glaciares, lo que genera la confianza necesaria", afirmó Perea. Ante la llegada de grandes capitales, el ministro instó a los empresarios locales a no tener miedo y buscar asociaciones (joint ventures) para ganar competitividad.

Ley de Desarrollo Local Minero

Uno de los anuncios más esperados fue el avance de la normativa que reemplazará a la actual ley de proveedores. Perea confirmó que el nombre oficial será "Ley de Desarrollo Local Minero", ya que posee un alcance más amplio.

"Ya está lista, está terminada. Ha sido construida en consenso, incluso en los departamentos donde se alojan los yacimientos", explicó. El objetivo del Gobierno es presentarla ante la Cámara de Diputados en la segunda quincena de mayo o, a más tardar, a principios de junio.

Fuente: radio Sarmiento