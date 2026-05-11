Tras el cierre de la Expo San Juan Minera, el ministro de Minería, Juan Pablo Perea, calificó el evento como un éxito rotundo que posiciona a la provincia en el centro de la escena global. En una entrevista radial, el funcionario resaltó hitos como la apertura de la Bolsa de Toronto desde San Juan, calificándolo como "el mayor acto de apertura en 170 años de historia de esa bolsa por la cantidad de concurrentes".
Perea: "La Expo fue histórica por la apertura de la Bolsa de Toronto en San Juan"
El Ministro de Minería realizó un balance positivo tras el evento que reunió a más de 400 empresas. Destacó el interés de firmas internacionales por instalarse en la provincia.