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Menos fondos para áreas protegidas: El Leoncito y San Guillermo sufrirán recortes

El Gobierno nacional redujo más de $2.500 millones para Parques Nacionales y dos áreas protegidas sanjuaninas quedaron alcanzadas por el recorte.

El ajuste presupuestario dispuesto por el Gobierno nacional también impactará en San Juan. Los parques nacionales El Leoncito y San Guillermo figuran entre las áreas protegidas afectadas por la reducción de fondos oficializada en las últimas horas por la gestión de Javier Milei.

La medida fue publicada en el Boletín Oficial a través de la Decisión Administrativa 20/2026, firmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo. En total, el recorte supera los $2.500 millones dentro de la Administración de Parques Nacionales.

En ese esquema, el Parque Nacional El Leoncito perderá más de $16 millones de presupuesto, mientras que San Guillermo sufrirá una reducción superior a los $11 millones.

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Según los anexos oficiales, el ajuste alcanzará partidas vinculadas al funcionamiento diario de los parques, incluyendo combustible, patrullajes, mantenimiento de infraestructura, conservación ambiental y atención a visitantes.

La reducción de recursos no solo impacta sobre áreas turísticas, sino también sobre tareas de preservación y control en reservas clave para el ecosistema argentino. Además, el recorte alcanza proyectos relacionados con prevención de incendios forestales y obras vinculadas al ecoturismo.

En San Juan, la preocupación crece por el posible efecto que esto pueda tener sobre dos espacios estratégicos para la provincia. El Leoncito, ubicado en Calingasta, es uno de los principales polos científicos y turísticos sanjuaninos por sus observatorios astronómicos y paisajes cordilleranos. En tanto, San Guillermo cumple un rol central en la conservación de fauna altoandina como vicuñas y guanacos.

Desde sectores ambientales advirtieron que la reducción presupuestaria podría resentir servicios básicos, tareas de mantenimiento y controles dentro de las áreas protegidas, en un contexto donde los parques nacionales ya venían trabajando con recursos limitados.

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