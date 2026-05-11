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Piden circular con precaución por trabajos de bacheo en Ruta 40

Piden circular con precaución por trabajos de conservación en rutas el tramo comprendido entre Villicum y Talacasto; en Carpintería entre Calle 10 y Calle 12, entre los más fuertes.

Vialidad Nacional informó que, conforme a la planificación dispuesta por la Jefatura del 9° Distrito y su División Conservación, se están llevando adelante importantes operativos de mejora y mantenimiento en distintos puntos estratégicos de la red vial nacional en San Juan.

Las tareas se concentran principalmente sobre la Ruta Nacional 40, tanto en el sector norte como sur de la provincia, con el objetivo de optimizar la seguridad vial y garantizar mejores condiciones de circulación para los conductores.

En la Ruta Nacional 40 Norte, en el tramo comprendido entre Villicum y Talacasto, personal técnico trabaja con apoyo de maquinaria pesada en el perfilado de banquinas y tareas de bacheo. Desde el organismo señalaron que estas acciones apuntan a mantener una calzada más segura y regular para el tránsito vehicular hacia el norte sanjuanino.

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Por otra parte, en la Ruta Nacional 40 Sur, específicamente en el tramo de Carpintería entre Calle 10 y Calle 12, equipos de la División Conservación realizan trabajos de limpieza de préstamos y desmalezado mediante maquinaria especializada. El objetivo es despejar la zona de camino y mejorar la visibilidad en uno de los corredores troncales más importantes para la conectividad provincial.

Ante la presencia de operarios y equipos de gran porte en sectores de calzada y banquinas, Vialidad Nacional solicitó a los conductores extremar las medidas de precaución, respetar las indicaciones del personal banderillero y reducir la velocidad en las zonas intervenidas.

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