Vialidad Nacional informó que, conforme a la planificación dispuesta por la Jefatura del 9° Distrito y su División Conservación, se están llevando adelante importantes operativos de mejora y mantenimiento en distintos puntos estratégicos de la red vial nacional en San Juan.
Piden circular con precaución por trabajos de bacheo en Ruta 40
Piden circular con precaución por trabajos de conservación en rutas el tramo comprendido entre Villicum y Talacasto; en Carpintería entre Calle 10 y Calle 12, entre los más fuertes.