Piden circular con precaución por trabajos de bacheo en Ruta 40

Las tareas se concentran principalmente sobre la Ruta Nacional 40, tanto en el sector norte como sur de la provincia, con el objetivo de optimizar la seguridad vial y garantizar mejores condiciones de circulación para los conductores.

En la Ruta Nacional 40 Norte, en el tramo comprendido entre Villicum y Talacasto, personal técnico trabaja con apoyo de maquinaria pesada en el perfilado de banquinas y tareas de bacheo. Desde el organismo señalaron que estas acciones apuntan a mantener una calzada más segura y regular para el tránsito vehicular hacia el norte sanjuanino.