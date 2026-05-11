Un impactante vuelco tuvo lugar durante la noche del sábado en una de las vías de acceso más transitadas de la provincia. El siniestro se produjo en el Acceso Sur, en las inmediaciones de la bajada a calle General Acha, en jurisdicción de Capital.
Video: un auto volcó en el Acceso Sur y su conductor se salvó de milagro
El accidente ocurrió este sábado por la noche a la altura de calle General Acha. A pesar de los importantes daños materiales en el vehículo, el hombre al volante solo sufrió heridas menores.