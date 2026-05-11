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Video: un auto volcó en el Acceso Sur y su conductor se salvó de milagro

El accidente ocurrió este sábado por la noche a la altura de calle General Acha. A pesar de los importantes daños materiales en el vehículo, el hombre al volante solo sufrió heridas menores.

Un impactante vuelco tuvo lugar durante la noche del sábado en una de las vías de acceso más transitadas de la provincia. El siniestro se produjo en el Acceso Sur, en las inmediaciones de la bajada a calle General Acha, en jurisdicción de Capital.

Por razones que todavía son materia de investigación policial, un automóvil perdió el control, terminó volcado sobre la calzada y sufrió serios daños en su carrocería.

El estado del conductor

Al lugar arribó de inmediato personal del Servicio de Emergencias 107 para asistir al único ocupante del vehículo, un hombre de aproximadamente 30 años. Pese a la espectacularidad del vuelco, los médicos constataron que el conductor afortunadamente solo presentaba lesiones leves y algunos raspones.

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En el sitio del accidente trabajó personal policial para ordenar el tránsito y peritos de Criminalística, quienes buscan determinar la mecánica del siniestro y establecer qué provocó que el conductor perdiera el dominio del auto.

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