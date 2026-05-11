Video: un auto volcó en el Acceso Sur y su conductor se salvó de milagro

Por razones que todavía son materia de investigación policial, un automóvil perdió el control, terminó volcado sobre la calzada y sufrió serios daños en su carrocería.

El estado del conductor

Al lugar arribó de inmediato personal del Servicio de Emergencias 107 para asistir al único ocupante del vehículo, un hombre de aproximadamente 30 años. Pese a la espectacularidad del vuelco, los médicos constataron que el conductor afortunadamente solo presentaba lesiones leves y algunos raspones.