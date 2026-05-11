San Juan despertó este lunes 11 de mayo con un ambiente netamente invernal. Según los datos de la estación meteorológica local, a las 6 de la mañana la temperatura real se ubicó en los 3.4°C, mientras que la sensación térmica descendió hasta los 0.9°C.
Lunes de heladas en San Juan: la temperatura mínima rozó los 3 grados
La semana comenzó con un marcado descenso de la temperatura en toda la provincia. Tras el paso del viento sur, el cielo despejado favoreció el enfriamiento matinal, aunque se espera una tarde agradable con sol.