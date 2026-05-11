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Lunes de heladas en San Juan: la temperatura mínima rozó los 3 grados

La semana comenzó con un marcado descenso de la temperatura en toda la provincia. Tras el paso del viento sur, el cielo despejado favoreció el enfriamiento matinal, aunque se espera una tarde agradable con sol.

San Juan despertó este lunes 11 de mayo con un ambiente netamente invernal. Según los datos de la estación meteorológica local, a las 6 de la mañana la temperatura real se ubicó en los 3.4°C, mientras que la sensación térmica descendió hasta los 0.9°C.

Las condiciones actuales muestran un cielo completamente despejado y una visibilidad óptima de 15 kilómetros. El viento sopla leve del sector norte a 10 km/h, lo que ayudará a que la temperatura comience a subir gradualmente tras la salida del sol, prevista para las 08:12.

El pronóstico para hoy:

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  • Mañana: Fría y despejada. La humedad se mantiene en un 64%.

  • Tarde: Se espera una máxima de 20°C, con cielo despejado y excelentes condiciones para actividades al aire libre.

  • Noche: Descenso paulatino de la temperatura, situándose cerca de los 10°C hacia el final del día.

Para el resto de la semana, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa condiciones estables, con mañanas frías y tardes templadas, propias de la transición hacia la temporada invernal en la provincia.

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