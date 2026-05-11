Navone perdió ante Medjedovic en el Masters de Roma

El argentino pudo imponer condiciones en el primer set, donde rompió el servicio de su oponente en dos ocasiones para quedarse con dicho parcial por 6-4.

Sin embargo, Medjedovic tuvo una gran reacción, comenzó a hacer valer cada uno de sus turnos de saque y quebró el de Navone una vez en cada set para finalmente darle vuelta a la historia y conseguir el boleto a octavos de final.

Su rival en los octavos de final será el español Martín Landaluce, que, con solo 20 años, quiere meterse por segunda ocasión en su carrera en los cuartos de final de un torneo Masters 1000.

Navone, por su parte, cerró una muy buena semana, en la que derrotó a rivales más que complicados como los canadienses Denis Shapovalov y Félix Auger-Aliassime. Este último actualmente ocupa el puesto número 5 del ranking ATP, por lo que fue el mejor triunfo del argentino en su carrera.

La actividad en el Masters de Roma para los argentinos continuará con el partido de Thiago Tirante, que no antes de las 14 se enfrentará con el italiano Flavio Cobolli (10°), que es uno de los jugadores que mayor progreso tuvo en esta temporada.__IP__

En lo que respecta a los candidatos, el italiano y número 1 del mundo, Jannik Sinner, aplastó al australiano Alexei Popyrin con un contundente 6-2 y 6-0 y sigue firme en la búsqueda del único título de Masters 1000 que aún no ganó.