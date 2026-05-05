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Leve suba en combustibles en San Juan que se suma a una racha en alza

Tras semanas de movimientos, este martes volvió a ajustarse el precio de los combustibles en San Juan. El incremento fue leve, pero se suma a una seguidilla de subas recientes.

os precios de los combustibles registraron este martes un nuevo ajuste en San Juan. Aunque se trató de una suba moderada, el movimiento se da en un contexto de inestabilidad que ya venía marcando el pulso de los surtidores en las últimas semanas.

En estaciones de YPF, la nafta Súper pasó a costar $2104, apenas por encima de los $2102 de fines de abril, lo que representa un incremento del 0,09%. En contrapartida, la Infinia mostró una leve baja y se ubicó en $2280.

En cuanto al gasoil, el Diesel 500 subió a $2204 (0,87%), mientras que la Infinia Diesel alcanzó los $2369, con un aumento del 0,46%.

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Otras petroleras también reflejaron variaciones. En Shell, la Súper se comercializa a $2171 y la V-Power a $2462, mientras que el diésel premium llega a $2453. En Axion, la nafta Súper quedó en $2147 y la Quantium en $2419, con el diésel premium en $2499.

Un escenario que ya venía en alza

El ajuste de este martes no es un hecho aislado. Hace apenas seis días ya se había registrado otro incremento, y en marzo se dio un fenómeno más marcado: hubo cuatro aumentos en una sola semana, en medio de la tensión internacional vinculada al Estrecho de Ormuz, un punto clave para el mercado energético global.

Ese contexto internacional impactó directamente en los precios locales, generando una escalada que, si bien hoy parece desacelerarse, todavía no logra estabilizarse.

Impacto en el consumo

A nivel nacional, el consumo de combustibles comenzó a mostrar señales de retracción en los últimos meses. Sin embargo, San Juan había logrado sostener un leve crecimiento durante marzo, ubicándose entre las pocas provincias que no evidenciaron caída en las ventas.

Aun así, el acumulado de aumentos empieza a sentirse en el bolsillo, y cada variación —por mínima que sea— vuelve a poner el foco en el costo de movilidad diaria.

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