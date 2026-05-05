Leve suba en combustibles en San Juan que se suma a una racha en alza

Otras petroleras también reflejaron variaciones. En Shell, la Súper se comercializa a $2171 y la V-Power a $2462, mientras que el diésel premium llega a $2453. En Axion, la nafta Súper quedó en $2147 y la Quantium en $2419, con el diésel premium en $2499.

Un escenario que ya venía en alza

El ajuste de este martes no es un hecho aislado. Hace apenas seis días ya se había registrado otro incremento, y en marzo se dio un fenómeno más marcado: hubo cuatro aumentos en una sola semana, en medio de la tensión internacional vinculada al Estrecho de Ormuz, un punto clave para el mercado energético global.

Ese contexto internacional impactó directamente en los precios locales, generando una escalada que, si bien hoy parece desacelerarse, todavía no logra estabilizarse.

Impacto en el consumo

A nivel nacional, el consumo de combustibles comenzó a mostrar señales de retracción en los últimos meses. Sin embargo, San Juan había logrado sostener un leve crecimiento durante marzo, ubicándose entre las pocas provincias que no evidenciaron caída en las ventas.

Aun así, el acumulado de aumentos empieza a sentirse en el bolsillo, y cada variación —por mínima que sea— vuelve a poner el foco en el costo de movilidad diaria.