En FITUR, Orrego avanzó en vínculos con organismos de crédito internacional

Durante su agenda en España, el gobernador Marcelo Orrego se reunió con autoridades del BID y la CAF para analizar cooperación y financiamiento orientados al desarrollo productivo e innovación.

En el marco de una agenda oficial desarrollada en España, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, mantuvo una serie de reuniones estratégicas con organismos internacionales multilaterales de crédito, con el objetivo de fortalecer vínculos de cooperación y analizar posibles líneas de trabajo conjuntas vinculadas al desarrollo productivo, la innovación y el crecimiento sostenible.

Las actividades se llevaron adelante durante su participación en FITUR, la feria de turismo más importante del mundo que se realiza en Madrid, y estuvieron centradas en encuentros con dos actores clave del financiamiento internacional: el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, organismos con un rol central en el acompañamiento de políticas públicas y proyectos de inversión en la región.

En ese contexto, Orrego estuvo acompañado por el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero, y mantuvo reuniones con Fabrizio Opertti, gerente del sector Productividad, Comercio e Innovación del BID, y con Jaime Granados Brenes, jefe de la División de Comercio e Inversión del mismo organismo. Además, se reunió con Cristian Asinelli, vicepresidente de la CAF.

Durante los encuentros se intercambiaron miradas sobre los principales desafíos que atraviesa América Latina y se exploraron oportunidades de financiamiento y cooperación técnica, con foco en agendas vinculadas a la productividad, el comercio, la innovación y el desarrollo territorial.

Estas reuniones se suman a la agenda que el gobernador viene desarrollando desde el miércoles en FITUR, donde San Juan integra el stand argentino y busca posicionarse como destino turístico y de inversiones. En ese marco, Orrego encabezó encuentros con operadores turísticos y representantes del sector privado, entre ellos Miguel Ángel Hernández, director global de Desarrollo de Negocios y Alianzas de HBX, considerado el mayor banco de camas del mundo.

También hubo contactos con referentes de EXPOLAGOS, organizadores de una feria binacional de destinos patagónicos, quienes ofrecieron a San Juan participar como único destino invitado.

La presencia del gobernador en Madrid responde a una invitación especial realizada por el secretario de Turismo de la Nación, Daniel Scioli, y el director regional de ONU Turismo, Gustavo Santos. La comitiva sanjuanina viajó bajo un programa financiado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

