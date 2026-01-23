En el marco de una agenda oficial desarrollada en España, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, mantuvo una serie de reuniones estratégicas con organismos internacionales multilaterales de crédito, con el objetivo de fortalecer vínculos de cooperación y analizar posibles líneas de trabajo conjuntas vinculadas al desarrollo productivo, la innovación y el crecimiento sostenible.
En FITUR, Orrego avanzó en vínculos con organismos de crédito internacional
