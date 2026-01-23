En FITUR, Orrego avanzó en vínculos con organismos de crédito internacional

Durante los encuentros se intercambiaron miradas sobre los principales desafíos que atraviesa América Latina y se exploraron oportunidades de financiamiento y cooperación técnica, con foco en agendas vinculadas a la productividad, el comercio, la innovación y el desarrollo territorial.

Estas reuniones se suman a la agenda que el gobernador viene desarrollando desde el miércoles en FITUR, donde San Juan integra el stand argentino y busca posicionarse como destino turístico y de inversiones. En ese marco, Orrego encabezó encuentros con operadores turísticos y representantes del sector privado, entre ellos Miguel Ángel Hernández, director global de Desarrollo de Negocios y Alianzas de HBX, considerado el mayor banco de camas del mundo.

También hubo contactos con referentes de EXPOLAGOS, organizadores de una feria binacional de destinos patagónicos, quienes ofrecieron a San Juan participar como único destino invitado.

La presencia del gobernador en Madrid responde a una invitación especial realizada por el secretario de Turismo de la Nación, Daniel Scioli, y el director regional de ONU Turismo, Gustavo Santos. La comitiva sanjuanina viajó bajo un programa financiado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI).