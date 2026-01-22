Durante la segunda jornada de FITUR, el gobernador Marcelo Orrego, acompañado del Ministro de Turismo Guido Romero,mantuvo reuniones con importantes operadores turísticos y de eventos del sector privado. En este marco se reunió con Miguel Ángel Hernández, director Global de Desarrollo de negocios & Alianzas, de HBX, el mayor banco de camas del mundo. Además mantuvieron contacto con EXPOLAGOS, responsables de la organización de la feria binacional de destinos de lagos patagonicos que han ofrecido a San Juan participar como único destino invitado, siendo una buena oportunidad para que la provincia presente su propuesta turística.
Orrego se reunió con operadores turísticos privados en el FITUR
Marcelo Orrego forma parte de la comitiva argentina que se encuentra participando de FITUR, una de las ferias de turismo más grandes del mundo.