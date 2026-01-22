"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > Orrego

Orrego se reunió con operadores turísticos privados en el FITUR

Marcelo Orrego forma parte de la comitiva argentina que se encuentra participando de FITUR, una de las ferias de turismo más grandes del mundo.

Durante la segunda jornada de FITUR, el gobernador Marcelo Orrego, acompañado del Ministro de Turismo Guido Romero,mantuvo reuniones con importantes operadores turísticos y de eventos del sector privado. En este marco se reunió con Miguel Ángel Hernández, director Global de Desarrollo de negocios & Alianzas, de HBX, el mayor banco de camas del mundo. Además mantuvieron contacto con EXPOLAGOS, responsables de la organización de la feria binacional de destinos de lagos patagonicos que han ofrecido a San Juan participar como único destino invitado, siendo una buena oportunidad para que la provincia presente su propuesta turística.

En este contexto, en las reuniones compartieron información sobre cómo operan y los servicios de promoción que realizan con distintos destinos. Y cómo realizar alianzas públicas-privadas.

Cabe destacar que el objetivo principal de estas actividades es afianzar a San Juan como un destino clave para el turismo receptivo y fortalecer su perfil como sede estratégica para el sector MICE (turismo de eventos, reuniones y convenciones).

Te puede interesar...

La presencia del gobernador en Madrid responde a una invitación especial extendida por el secretario de Turismo de la Nación, Daniel Scioli, y el director regional de ONU Turismo, Gustavo Santos. Cabe destacar que la comitiva sanjuanina viajó bajo un programa financiado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Temas

Te puede interesar