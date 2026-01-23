Este viernes 22 de enero y luego de las lluvias intermitentes que afectaron desde la tarde noche del jueves 21, además del granizo y las crecientes en Rodeo; las autoridades de la Dirección de Emergencia y Políticas Alimentarias en conjunto con los municipios, decidieron suspender las actividades en las Colonias de Verano que se desarrollan en los departamentos de Iglesia y de Rivadavia. En el resto de los predios -distribuidos en toda la provincia- funcionan con normalidad.
Suspensión parcial por el temporal: Iglesia y Rivadavia sin colonias
