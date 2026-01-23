"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > Colonias

Suspensión parcial por el temporal: Iglesia y Rivadavia sin colonias

Tras el temporal de granizo y lluvia, las autoridades confirmaron que Iglesia y Rivadavia no tendrán actividad este viernes. En los demás predios de San Juan, las colonias reciben a los chicos con normalidad.

Este viernes 22 de enero y luego de las lluvias intermitentes que afectaron desde la tarde noche del jueves 21, además del granizo y las crecientes en Rodeo; las autoridades de la Dirección de Emergencia y Políticas Alimentarias en conjunto con los municipios, decidieron suspender las actividades en las Colonias de Verano que se desarrollan en los departamentos de Iglesia y de Rivadavia. En el resto de los predios -distribuidos en toda la provincia- funcionan con normalidad.

A su vez se informa que, luego de los relevamientos, no ha habido requerimientos de asistencia ni familias evacuadas en ninguna localidad.

Atentos a la situación climática, desde los equipos ministeriales se seguirá monitoreando en cada localidad de San Juan.

Te puede interesar...

Temas

Te puede interesar