Quebrada de Zonda: avanza la obra del dique Soldano ante las crecientes

Se trata de una obra con más de un siglo de historia. Sus orígenes se remontan a 1869, cuando se construyó en el mismo emplazamiento una primera defensa de mampostería para contener las aguas provenientes de la zona de Los Colorados, que resultó destruida por un aluvión en 1895. Años después, en 1904-1905, se ejecutó la construcción del dique tal como se lo conoce hoy, bajo diseño del ingeniero civil Ferruccio A. Soldano, cuyo apellido lleva la obra. En 1979 se sumaron obras complementarias de seguridad —un dique lateral, un túnel de descarga y la canalización del Estero de Zonda— para reforzar su capacidad ante crecientes extraordinarias.

Con ese historial, el Gobierno retoma hoy una intervención de fondo, clave para sostener su funcionamiento de cara a la temporada de mayores caudales, tras un período prolongado sin mantenimiento integral.

Los trabajos en marcha

Los trabajos apuntan a recuperar capacidad hidráulica y mejorar las condiciones de escurrimiento frente a las crecientes que puedan producirse durante los próximos meses. En particular, se interviene sobre sectores del cauce por donde se produce el ingreso de agua proveniente de la zona de montaña, con el objetivo de disminuir la velocidad y presión del caudal y reducir el arrastre de material.

Además, se trabaja en el fortalecimiento y corrección de márgenes para favorecer un encauzamiento más seguro del agua. También se prevé avanzar con tareas de mantenimiento sobre la compuerta del dique, de manera de mejorar su funcionamiento y las condiciones de manejo del recurso.

El sistema vinculado al Dique Soldano tiene además una función estratégica en la conducción de los aportes hacia el Estero de Zonda y su posterior integración al sistema hídrico que abastece al Gran San Juan. El canal del Estero de Zonda forma parte de la red administrada por el Departamento de Hidráulica y se encuentra vinculado al sistema que conduce agua hacia el Dique Partidor San Emiliano.

Prevención y mitigación ante mayores caudales

Esta intervención forma parte del plan preventivo que lleva adelante el Gobierno provincial a través de COPRE, que articula el trabajo de distintas áreas para anticipar escenarios de riesgo y fortalecer la capacidad de respuesta ante eventuales emergencias. Se trata de una obra de mitigación, orientada a reducir la probabilidad y el impacto de posibles crecientes, y no a eliminar por completo el riesgo hídrico que la provincia enfrenta históricamente.