El calor del domingo quedará atrás rápidamente. Después de una jornada con temperaturas que llegaron a los 32 °C y fuertes ráfagas de Zonda, San Juan tendrá un cambio marcado en el tiempo durante este lunes 21 de septiembre.
El Zonda se va y llega el viento Sur con una fuerte baja de temperatura
San Juan dejará atrás el calor y las ráfagas del domingo con un marcado cambio de condiciones durante este lunes. El viento rotará al Sur desde la madrugada y la temperatura bajará hasta una mínima de 13 °C en las primeras horas.