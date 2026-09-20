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El Zonda se va y llega el viento Sur con una fuerte baja de temperatura

San Juan dejará atrás el calor y las ráfagas del domingo con un marcado cambio de condiciones durante este lunes. El viento rotará al Sur desde la madrugada y la temperatura bajará hasta una mínima de 13 °C en las primeras horas.

El calor del domingo quedará atrás rápidamente. Después de una jornada con temperaturas que llegaron a los 32 °C y fuertes ráfagas de Zonda, San Juan tendrá un cambio marcado en el tiempo durante este lunes 21 de septiembre.

La principal novedad será la llegada del viento Sur, que comenzará a sentirse durante la madrugada y se mantendrá durante buena parte de la mañana. Junto con este cambio de viento llegará también un descenso importante de la temperatura.

Durante la madrugada todavía habrá viento. A las 2, se esperan 18 °C y viento del Suroeste de entre 23 y 47 km/h. Para las 5, el viento ya será del Sur, con velocidades de hasta 48 km/h, mientras que la temperatura bajará a 16 °C.

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El descenso continuará durante las primeras horas del lunes. A las 8, la temperatura llegará a unos 13 °C, con viento Sur de entre 12 y 27 km/h. Después, el termómetro comenzará a subir lentamente. A las 11 se esperan 16 °C, aunque el viento volverá a ganar intensidad, con velocidades de entre 21 y 48 km/h.

Para las 14, la temperatura alcanzará unos 20 °C y el viento Sur podría llegar a los 49 km/h. El cielo se mantendrá parcialmente nublado, con momentos de nubes y claros, y no se esperan lluvias durante los horarios incluidos en el pronóstico.

En pocas horas, San Juan pasará de un domingo con calor y Zonda a un lunes mucho más fresco y con viento Sur, un cambio que se sentirá especialmente durante la mañana.Así estará el tiempo

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