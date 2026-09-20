El Zonda se va y llega el viento Sur con una fuerte baja de temperatura

El descenso continuará durante las primeras horas del lunes. A las 8, la temperatura llegará a unos 13 °C, con viento Sur de entre 12 y 27 km/h. Después, el termómetro comenzará a subir lentamente. A las 11 se esperan 16 °C, aunque el viento volverá a ganar intensidad, con velocidades de entre 21 y 48 km/h.

Para las 14, la temperatura alcanzará unos 20 °C y el viento Sur podría llegar a los 49 km/h. El cielo se mantendrá parcialmente nublado, con momentos de nubes y claros, y no se esperan lluvias durante los horarios incluidos en el pronóstico.

En pocas horas, San Juan pasará de un domingo con calor y Zonda a un lunes mucho más fresco y con viento Sur, un cambio que se sentirá especialmente durante la mañana.Así estará el tiempo