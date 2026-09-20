El viento Zonda provocó daños y complicó la circulación en varios barrios

Una cuadrilla municipal llegó hasta el lugar para realizar el trozado y retiro del ejemplar y así poder liberar la circulación.

El episodio no fue aislado. Desde el municipio informaron que durante la jornada debieron intervenir por tres árboles caídos, dos en la zona Centro y otro en el sector Este. También trabajaron sobre una rama de gran porte que cayó dentro de un domicilio particular.

Entre los sectores que registraron inconvenientes aparecen Hipólito Yrigoyen, antes de calle Salta, y El Mogote, donde las cuadrillas debieron realizar distintas tareas para despejar los espacios afectados.

Las ráfagas también provocaron daños sobre el tendido y distintas estructuras. En Villa del Sur, tres postes quedaron caídos y personal municipal trabaja para resolver la situación.

Además, se registraron cables caídos y otros que quedaron colgados, entre ellos tendidos de fibra óptica. Las cuadrillas intervienen en los sectores comprometidos para reducir el riesgo y permitir que las zonas puedan recuperar su circulación habitual.

La situación obligó a mantener un operativo activo durante buena parte de la jornada, ante la posibilidad de que las ráfagas provocaran nuevos desprendimientos.

El viento también generó un intenso trabajo en Santa Lucía, donde el Cuartel N°5 de Bomberos Voluntarios recibió varios llamados entre las 10 y las 15 por árboles derribados.

Los efectivos acudieron al barrio Bermejito, Villa Manuelita y Villa Urquiza. En Villa Manuelita, un árbol caído generó complicaciones para un vecino que no podía sacar su vehículo, mientras que en Villa Urquiza el ejemplar terminó ocupando toda la calzada.

Los bomberos trabajaron para retirar los obstáculos y despejar los sectores afectados, con el objetivo de evitar riesgos para quienes circulaban y para los vecinos de las zonas donde se produjeron las caídas.

Hasta el momento, los incidentes informados no dejaron víctimas fatales, aunque sí provocaron daños y complicaciones en distintos puntos del Gran San Juan.

Qué hacer ante cables o postes dañados

Ante la continuidad de las condiciones de viento, se recomienda no acercarse ni intentar mover árboles, postes o cables caídos, ya que podrían representar un riesgo.

En ese sentido, Naturgy San Juan recordó los canales oficiales disponibles para informar interrupciones del servicio eléctrico o situaciones peligrosas vinculadas con la red.

Los usuarios pueden comunicarse al 0800 666 3637, ingresar a la Oficina Virtual de Naturgy San Juan o utilizar la aplicación Naturgy SJ OV, disponible para dispositivos iOS y Android.

La distribuidora pidió reportar especialmente situaciones como cables caídos, postes dañados o transformadores afectados, sin manipular los elementos ni acercarse al lugar.

También recomendó mantener puertas y ventanas cerradas, evitar salir si no es necesario, desconectar los artefactos eléctricos que no estén en uso y mantenerse alejados de instalaciones que presenten daños.

Otra de las advertencias apunta a no encender fuego en espacios abiertos, debido a que las fuertes ráfagas y la sequedad pueden favorecer una rápida propagación de las llamas.

Mientras continúen las condiciones adversas, los equipos municipales y de emergencia permanecerán atentos a nuevos reclamos y posibles daños provocados por el viento.