La lluvia apareció este jueves a la noche en San Juan y cambió el ritmo habitual de las calles de la provincia. Las precipitaciones, que no son frecuentes en esta época del año, tomaron por sorpresa a muchos sanjuaninos en medio de una jornada que ya venía fresca y gris desde las primeras horas.
Se largó la lluvia en San Juan este jueves: cómo seguirá el tiempo
Las precipitaciones sorprendieron este jueves a la noche en San Juan. El viernes llegará con cielo nublado, mínimas de 6°C y viento en aumento hacia la noche.