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Se largó la lluvia en San Juan este jueves: cómo seguirá el tiempo

Las precipitaciones sorprendieron este jueves a la noche en San Juan. El viernes llegará con cielo nublado, mínimas de 6°C y viento en aumento hacia la noche.

La lluvia apareció este jueves a la noche en San Juan y cambió el ritmo habitual de las calles de la provincia. Las precipitaciones, que no son frecuentes en esta época del año, tomaron por sorpresa a muchos sanjuaninos en medio de una jornada que ya venía fresca y gris desde las primeras horas.

El agua sobre el asfalto modifica las condiciones de circulación y obliga a extremar las precauciones. Se recomienda reducir la velocidad, mantener distancia prudente entre vehículos y estar atentos a las zonas donde la lluvia dificulta la visibilidad.

Las calles mojadas pueden ser traicioneras, especialmente en las primeras horas de lluvia cuando el aceite acumulado en el pavimento hace la superficie más resbaladiza.

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El cierre de la semana no traerá grandes cambios en el panorama general. El viernes 9 de octubre estará marcado por cielo mayormente nublado durante toda la jornada, sin probabilidad significativa de nuevas precipitaciones pero con temperaturas considerablemente más bajas que las habituales para esta época.

La madrugada arrancará con 17°C, pero durante la mañana se producirá un descenso marcado hasta los 10°C. Por la tarde, la máxima alcanzará apenas los 18°C, y hacia la noche el termómetro volverá a caer hasta los 6°C.

El viento también será un factor a tener en cuenta. Durante la madrugada se esperan velocidades de entre 13 y 22 km/h, que bajarán por la mañana a entre 7 y 12 km/h. Por la tarde volverán a ubicarse entre 13 y 22 km/h y hacia la noche aumentarán considerablemente, con ráfagas de entre 23 y 31 km/h.

El fin de semana arrancará, entonces, con una sensación térmica más propia del invierno que de la primavera que recién comienza.

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