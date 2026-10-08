Se largó la lluvia en San Juan este jueves: cómo seguirá el tiempo

El cierre de la semana no traerá grandes cambios en el panorama general. El viernes 9 de octubre estará marcado por cielo mayormente nublado durante toda la jornada, sin probabilidad significativa de nuevas precipitaciones pero con temperaturas considerablemente más bajas que las habituales para esta época.

La madrugada arrancará con 17°C, pero durante la mañana se producirá un descenso marcado hasta los 10°C. Por la tarde, la máxima alcanzará apenas los 18°C, y hacia la noche el termómetro volverá a caer hasta los 6°C.

El viento también será un factor a tener en cuenta. Durante la madrugada se esperan velocidades de entre 13 y 22 km/h, que bajarán por la mañana a entre 7 y 12 km/h. Por la tarde volverán a ubicarse entre 13 y 22 km/h y hacia la noche aumentarán considerablemente, con ráfagas de entre 23 y 31 km/h.

El fin de semana arrancará, entonces, con una sensación térmica más propia del invierno que de la primavera que recién comienza.