El Teatro del Bicentenario, dependiente del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, abre la convocatoria para la selección de proyectos artísticos que formarán parte de la Programación 2027 de Sala Auditórium. La iniciativa está destinada a artistas y creadores interesados en compartir sus propuestas y formar parte de la programación de la próxima temporada del Teatro.
El Teatro del Bicentenario abrió convocatoria 2027 para el Auditórium
Artistas, directores, coreógrafos, productores y colectivos escénicos podrán presentar sus proyectos hasta el 29 de enero de 2027.