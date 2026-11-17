La convocatoria está dirigida a artistas, directores, coreógrafos, productores y colectivos escénicos mayores de 18 años. Se recibirán proyectos de teatro, danza, música y expresiones interdisciplinarias que exploren nuevos formatos, propongan cruces entre lenguajes o recuperen formas tradicionales de la escena, tanto en propuestas inéditas como en reposiciones.

A través de esta iniciativa, el Teatro busca generar un espacio de encuentro y diálogo con la comunidad artística, ampliar las oportunidades de circulación de producciones y conformar una programación plural y diversa, que dé lugar a distintas miradas y formas de creación. La presentación de proyectos estará sujeta a un proceso de evaluación y selección, de acuerdo con los criterios establecidos en las bases de la convocatoria.