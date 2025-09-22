El sueño de la casa propia: Orrego entregó un nuevo barrio en San Martín

Destacó que "el año pasado fuimos la primera provincia que reabrió la obra pública en la Argentina, y también nos damos por ahí hasta el privilegio de poder tener un boleto educativo gratuito que llegue a todas las clases sociales, para que no haya más barreras en San Juan para poder estudiar".

Y concluyó: "espero que disfruten mucho de estos hogares y sepan, con mucha humildad se los digo, que pueden contar conmigo para todo lo que sea necesario. Yo estoy para servirles".

El barrio, situado en Villa Dominguito, La Puntilla, se compone de 27 viviendas ejecutadas por la Municipalidad. Si bien la construcción de las casas fue financiada a través del programa nacional "Casa Propia" y con fondos municipales, la urbanización integral del predio fue financiada íntegramente por el Gobierno de San Juan.

La Provincia, a través de trabajos ejecutados por la empresa Construcciones Andina S.R.L., aportó fondos para dotar al barrio de la infraestructura esencial. Gracias a esta colaboración, el complejo hoy cuenta con red de agua potable y tendido eléctrico; iluminación pública con tecnología LED de última generación; veredas, cordones cuneta, badenes de hormigón y puentes peatonales y vehiculares; y arbolado público con sistema de riego individual y señalización de calles.

Sobre las viviendas

Las viviendas entregadas tienen una superficie de 63,10 m² cada una. Están diseñadas para la comodidad familiar, con dos dormitorios, baño, y un espacio integrado de cocina-comedor. Fueron construidas con un sistema tradicional de alta calidad, que incluye muros de ladrillo, estructura de hormigón armado y techo de termopanel en el área social para mayor aislación.

Además, las familias recibieron sus hogares listos para habitar, equipados con artefactos sanitarios, mesada y pileta de cocina, cocina de cuatro hornallas, termotanque eléctrico de 85 litros y un tanque de reserva de agua de 850 litros. Cada detalle, desde los pisos cerámicos hasta las aberturas de aluminio con mosquiteros, fue pensado para garantizar una óptima calidad de vida a los sanmartinianos beneficiados.