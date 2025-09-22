Solo el 5% de mujeres ocupa puestos de liderazgo en la minería

Cintia Marquetti: geóloga que lidera equipos de exploración en toda Latinoamérica , que además es madre y comparte su experiencia combinando vida personal y profesional.

Analía García: gerenta de Desarrollo Sustentable y Relaciones Gubernamentales , quien además es vicepresidenta de la Cámara Minera de San Juan , siendo la primera mujer en ocupar ese puesto de liderazgo en la entidad.

Gisela Mortensen: operadora de Los Berros, representante de un grupo de mujeres que trabajan en la minería en comunidades donde históricamente su presencia era mínima.

Durante el encuentro se abordaron temas clave: la permanencia de las mujeres en la minería y la necesidad de ampliar su participación en puestos de liderazgo. Hernández explicó: “El gran desafío es que este 5% crezca. No se trata solo de números, sino de comprender el cambio en la sociedad, en la mentalidad y en animarse a ocupar estos espacios.”

Se habló también de la próxima generación: estudiantes de minería participaron en eventos recientes, y Hernández destacó que la mitad del público eran mujeres, reflejando la evolución y la apertura de oportunidades para que más mujeres se integren al sector.

Ana María García, vicepresidenta de la Cámara Minera, subrayó la importancia del mérito y la trayectoria: “Mi deseo personal es que estos roles de liderazgo se ejerzan por capacidad y experiencia, y no por el género al que uno pertenece. Las organizaciones deben generar las condiciones para que eso sea posible.”

Hernández concluyó con un mensaje de motivación para las mujeres: confiar en una misma, formarse, desafiar límites y aprovechar las oportunidades que brinda la minería. Este tipo de espacios, impulsados por la Cámara Minera y WIM Argentina, refuerzan la visibilidad femenina y el compromiso de construir un futuro más inclusivo y equitativo en la industria.

