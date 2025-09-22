Plot Center reconocido a nivel nacional por su impacto en redes sociales

Liderazgo empresarial joven y calidad en cada entrega

Diego Alvarado, gerente general de Plot Center, agregó: “Ser empresario joven implica enfrentar desafíos diarios. Tener una meta clara y un equipo comprometido es fundamental. En Plot Center, la calidad es un diferencial en cada entrega y también está presente internamente. Hoy apuntamos a cumplir normativas internacionales en todos nuestros procesos; este es un desafío y una victoria que estamos decididos a conquistar”.

Reconocimiento nacional a Plot Center

El Concurso de Empresario Joven Argentino 2025 se desarrolló en el litoral del país, con jornadas en Corrientes y Chaco, y contó con la participación de empresarios jóvenes de todas las provincias argentinas. Plot Center obtuvo esta mención honorífica debido a su impacto en redes sociales y estrategia digital, consolidando su liderazgo en comunicación visual, marketing digital y presencia online. Con este reconocimiento, Plot Center refuerza su compromiso con la innovación, la estrategia digital, la comunicación efectiva y la calidad en todos sus procesos, destacándose como referente nacional en soluciones gráficas y marketing visual.