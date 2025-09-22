El 19 de septiembre Plot Center, empresa líder en comunicación visual, diseño gráfico y soluciones digitales de San Juan, fue reconocida con una Mención de Honor Al Impacto en Redes, en el Concurso de Empresario Joven Argentino 2025, organizado por CAME Joven. La premiación se realizó en Chaco, reuniendo a jóvenes empresarios destacados de todo el país, cada uno previamente ganador en sus provincias durante 2025.
Plot Center reconocido a nivel nacional por su impacto en redes sociales
