Plot Center reconocido a nivel nacional por su impacto en redes sociales

Plot Center fue reconocida con una Mención de Honor Al Impacto en Redes, en el Concurso de Empresario Joven Argentino 2025, organizado por CAME Joven.

El 19 de septiembre Plot Center, empresa líder en comunicación visual, diseño gráfico y soluciones digitales de San Juan, fue reconocida con una Mención de Honor Al Impacto en Redes, en el Concurso de Empresario Joven Argentino 2025, organizado por CAME Joven. La premiación se realizó en Chaco, reuniendo a jóvenes empresarios destacados de todo el país, cada uno previamente ganador en sus provincias durante 2025.

Estrategia en redes sociales: creatividad y contenido de valor

Magalí Toledo, gerente comercial y responsable del equipo de marketing y comunicación digital de Plot Center, destacó: “Las redes sociales son una herramienta estratégica para las empresas. En Plot Center las usamos con planificación y enfoque, combinando contenido educativo y comercial, generando momentos de relax y empleando el humor con respeto y compromiso. Esta mención especial por difusión en redes es un orgullo, porque la comunicación es transversal a nuestra actividad diaria y las redes son el soporte que nos conecta con nuestros públicos”.

Liderazgo empresarial joven y calidad en cada entrega

Diego Alvarado, gerente general de Plot Center, agregó: “Ser empresario joven implica enfrentar desafíos diarios. Tener una meta clara y un equipo comprometido es fundamental. En Plot Center, la calidad es un diferencial en cada entrega y también está presente internamente. Hoy apuntamos a cumplir normativas internacionales en todos nuestros procesos; este es un desafío y una victoria que estamos decididos a conquistar”.

Reconocimiento nacional a Plot Center

El Concurso de Empresario Joven Argentino 2025 se desarrolló en el litoral del país, con jornadas en Corrientes y Chaco, y contó con la participación de empresarios jóvenes de todas las provincias argentinas. Plot Center obtuvo esta mención honorífica debido a su impacto en redes sociales y estrategia digital, consolidando su liderazgo en comunicación visual, marketing digital y presencia online. Con este reconocimiento, Plot Center refuerza su compromiso con la innovación, la estrategia digital, la comunicación efectiva y la calidad en todos sus procesos, destacándose como referente nacional en soluciones gráficas y marketing visual.

