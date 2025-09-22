A Pampita le robaron el teléfono con videos y fotos de hija Blanca

"Lo único que me da muchísima tristeza es no tener esos videos y fotos para mí que tienen un valor incalculable", indicó conmovida la modelo y conductora ante las cámaras del canal A24.

En ese sentido, Pampita comentó sobre el episodio: "Y agradecerle a Dios que no estaba ninguno de nosotros ni nadie que trabaja conmigo porque pudo ser un mal momento para todos".

"Hay secreto de sumario y no puedo dar datos del tema", indicó ante las preguntas sobre lo que sabe hasta el momento del hecho de inseguridad.

Y volvió a reiterar su tristeza por el material que se llevaron los delincuentes en los teléfonos y tablets robados con videos que tenía como recuerdo de su hija: "Agradecer a Dios y pedirle por esos teléfonos que no puedo encontrar ese material en ningún otro lado, es la verdad".

Pampita reiteró a los periodistas guardar prudencia sobre el lugar donde vive: "¿Cuántas veces les dije que no enfoquen la puerta de mi casa que hay que cuidar la intimidad de la vivienda?", insistió y luego se retiró a realizar trámites personales en un vehículo.

Por el momento no hay detenidos por el hecho y la Policía trabaja para revisar las cámaras de seguridad y dar con los autores del robo en la casa de la modelo, que serían varias personas las involucradas.