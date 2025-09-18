"
Cuatro ladrones golpearon a un jubilado mientras estaba en su casa

Cuatro delincuentes armados irrumpieron en la vivienda de Horacio Ibazeta, lo golpearon y lo amenazaron con cortarle una oreja mientras miraba el partido de River. Se llevaron su auto, un televisor y objetos personales.

Un episodio de extrema violencia sacudió la tranquilidad de Pie de Palo, en Caucete. Horacio Ibazeta, de 67 años, estaba en su vivienda de Paula Albarracín de Sarmiento y San Lorenzo cuando cuatro delincuentes irrumpieron de manera sorpresiva.

Según informaron fuentes policiales, uno de los asaltantes portaba un arma de fuego y los otros tres llevaban armas blancas. Golpearon a Ibazeta y lo amenazaron para que no intentara resistirse.

Los ladrones escaparon con un televisor de 32 pulgadas, un teléfono celular, la billetera con documentación y el Volkswagen Bora de la víctima, que por el momento no fue localizado.

Personal de la Comisaría 9ª y de la UFI de Delitos Contra la Propiedad trabaja para dar con los responsables y recuperar los objetos robados. Ibazeta fue asistido por personal de emergencias y se encuentra fuera de peligro.

