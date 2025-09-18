Cuatro ladrones golpearon a un jubilado mientras estaba en su casa

Según informaron fuentes policiales, uno de los asaltantes portaba un arma de fuego y los otros tres llevaban armas blancas. Golpearon a Ibazeta y lo amenazaron para que no intentara resistirse.

Los ladrones escaparon con un televisor de 32 pulgadas, un teléfono celular, la billetera con documentación y el Volkswagen Bora de la víctima, que por el momento no fue localizado.