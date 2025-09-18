Un episodio de extrema violencia sacudió la tranquilidad de Pie de Palo, en Caucete. Horacio Ibazeta, de 67 años, estaba en su vivienda de Paula Albarracín de Sarmiento y San Lorenzo cuando cuatro delincuentes irrumpieron de manera sorpresiva.
Cuatro ladrones golpearon a un jubilado mientras estaba en su casa
Cuatro delincuentes armados irrumpieron en la vivienda de Horacio Ibazeta, lo golpearon y lo amenazaron con cortarle una oreja mientras miraba el partido de River. Se llevaron su auto, un televisor y objetos personales.