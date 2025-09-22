La Comisaría 5° informó que, en horas de la tarde del domingo, detuvo a Rubén Torés, por el delito de abuso de arma de fuego . De acuerdo con el relato de testigos, el hombre habría efectuado dos disparos al aire antes de refugiarse en su domicilio ubicado en avenida Libertador, en Santa Lucía. Minutos después, cuando los efectivos policiales llegaron al lugar, hallaron una bolsa de nylon verde escondida bajo una camioneta estacionada. En su interior se encontraba un arma de fuego, la cual fue secuestrada sin manipulación previa para resguardar la seguridad de los presentes.
Un sujeto realizó disparos al aire y terminó detenido
El hombre habría efectuado dos disparos al aire antes de refugiarse en su domicilio. Ocurrió en inmediaciones de avenida Libertador, en Santa Lucía.