Buena reacción de los mercados: suben los bonos argentinos y cae el dólar

Tras la movida del Gobierno, las acciones de empresas argentinas mejoran en en los mercados y el secretario del Tesoro norteamericano ratificó su decisión de ayudar al gobierno.

Postergar el viaje a los Estados Unidos, pese a lo que pudo pensarse en un primer momento, parece haber sido una buena decisión. Antes de partir hacia ese país, el presidente Javier Milei tuvo dos buenas noticias. En el premarket, de Wall Street, las acciones mejoraron de la pésima semana anterior. Como si fuera una muestra de confianza a la jugada adelantada por el gobierno libertario: ir a pedirle a Donald Trump un "colchón" de dólares para traer tranquilidad a la macro argentina.

Las acciones de empresas argentinas arrancaron este lunes como si lo sucedido la semana anterior- de gran incertidumbre - fuera solo un recuerdo. En el premarket de Wall Street, las subas que oscilan entre el 2 y el 3%. Los ADR locales (el desempeño en Nueva York) avanzan impulsados por la expectativa que generaron dos anuncios casi al mismo momento: la Argentina negocia un préstamo con Estados Unidos y la eliminación las retenciones para las exportaciones de todos los granos hasta el 31 de octubre.

El efecto fue inmediato: entre las que más se recompusieron figura: el Supervielle, casi triplica en ganancias el 2,52% que perdió el viernes. Sube 6,77%. YPF casi recupera todas las pérdidas del viernes pasado que fueron de 2,21%. Este lunes sube 1,89%. El Grupo Galicia, que perdió más de 3% en la jornada pasada, ahora suma 2,42%.

Para los bonos, la primavera del sur y el otoño en el norte, fueron un buen "cambio de clima". En la apertura de la jornada, los bonos soberanos argentinos suben con fuerza. Los Global 29, Global 30, Global 35, Global 38, Global 41 y Global 46 registran alzas de entre el 3% y el 5%.

El dólar BNA bajó a $1.470 para la venta y $1.420 para la compra. El viernes, cerró por encima de los $1.500. En tanto, el dólar mayorista - testigo para la banda cambiaria - se mantiene en $1.475, pero con una mejor perspectiva para no tener que volver a usar reservas del Central, que en solo dos días, perdió más de US$ 1.1100 millones.

El Riesgo País, que marcaba récords hacia arriba desde el resultado de la elección bonaerense, también se recuperó notablemente. El viernes, alcanzó los 1.454 puntos. En el arranque del lunes, se colocó a 1.142. Unos 300 puntos más abajo. Visto en perspectiva, ese número - que es muy alto, hay de decirlo - no se daba desde el 8 de octubre de 2024. Pero en ese momento, era una escalera descendente hasta el efímero 10 de enero de 2025, en que llegó a 580 puntos.

Hoy está a casi el doble, pero nuevamente, con una importante señal a la baja.

El mensaje que llegó desde Estados Unidos contribuyó en gran medida a que "se diera vuelta la taba". El objetivo del gobierno argentino es lograr unos 10.000 millones de dólares. Esta mañana, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos afirmó por las redes sociales la decisión de apoyar económicamente a la Argentina.

El mensaje de Scott Bessent, el secretario del Tesoro dijo en una cadena de 4 tuits: "Seguimos confiando en que el apoyo del Presidente @JMilei a la disciplina fiscal y a las reformas pro crecimiento son necesarias para romper la larga historia de declive de Argentina. Mis comentarios de abril dejan claro nuestro compromiso con el pueblo argentino y con el presidente Milei".

Al mismo tiempo, en la Argentina, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que el gobierno bajó imprevistamente a "cero" el nivel de las retenciones al campo. El objetivo es que liquiden el valor de las exportaciones para que ingresen más dólares genuinos.

