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Entradas para la FNS 2026: cómo comprarlas, precios y beneficios especiales

La organización de la Fiesta Nacional del Sol 2026 inició la venta anticipada de entradas a través de la plataforma Ticketek con precios promocionales, beneficios de hasta 6 cuotas sin interés con Banco San Juan y promociones especiales para jubilados y personas con discapacidad.

La Fiesta Nacional del Sol 2026 puso en marcha la comercialización de sus accesos oficiales para las tres jornadas que se llevarán a cabo entre el 20 y el 22 de noviembre en el Estadio del Bicentenario bajo la temática "Parque Triásico". La venta anticipada comenzó este sábado 24 de octubre al mediodía mediante el portal www.ticketek.com.ar, ofreciendo valores promocionales que se mantendrán vigentes hasta el 5 de noviembre inclusive.

Durante este período de preventa, las entradas para la Feria y el Velódromo se fijaron en $5.000, mientras que para el Estadio del Bicentenario los valores ascienden a $15.000 para Tribunas Populares (Sur y Norte), $25.000 para Campo de pie, $35.000 para Platea Alta y $45.000 para Platea Baja. Quienes utilicen tarjetas del Banco San Juan podrán financiar la compra en hasta 6 cuotas sin interés. A partir del 6 de noviembre se habilitará la venta presencial en el Teatro del Bicentenario, fecha en la que entrarán en vigencia los precios generales para populares ($20.000) y campo ($30.000).

La organización contempló una política de gratuidades y bonificaciones especiales. Los niños menores de 6 años ingresarán sin cargo a Feria, Velódromo, Populares y Campo. Asimismo, los jubilados dispondrán de 1.000 entradas gratuitas por noche para el sector popular y un 50% de descuento una vez agotado dicho cupo. En materia de accesibilidad, las personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) tendrán acceso libre a la Feria y Velódromo, junto con cupos adaptados para sillas de ruedas en el Estadio.

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Estas facilidades permitirán al público presenciar una grilla musical de primer nivel. La noche de apertura del viernes 20 contará con las actuaciones de Turf y Tan Biónica; el sábado 21 subirán al escenario Andrés Calamaro y Diego Torres; mientras que el cierre del domingo 22 estará a cargo de La Pepa Brizuela, Ángela Leiva y el grupo Desakta2.

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