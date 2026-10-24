La Fiesta Nacional del Sol 2026 puso en marcha la comercialización de sus accesos oficiales para las tres jornadas que se llevarán a cabo entre el 20 y el 22 de noviembre en el Estadio del Bicentenario bajo la temática "Parque Triásico". La venta anticipada comenzó este sábado 24 de octubre al mediodía mediante el portal www.ticketek.com.ar, ofreciendo valores promocionales que se mantendrán vigentes hasta el 5 de noviembre inclusive.
Entradas para la FNS 2026: cómo comprarlas, precios y beneficios especiales
La organización de la Fiesta Nacional del Sol 2026 inició la venta anticipada de entradas a través de la plataforma Ticketek con precios promocionales, beneficios de hasta 6 cuotas sin interés con Banco San Juan y promociones especiales para jubilados y personas con discapacidad.