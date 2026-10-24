Entradas para la FNS 2026: cómo comprarlas, precios y beneficios especiales

Durante este período de preventa, las entradas para la Feria y el Velódromo se fijaron en $5.000, mientras que para el Estadio del Bicentenario los valores ascienden a $15.000 para Tribunas Populares (Sur y Norte), $25.000 para Campo de pie, $35.000 para Platea Alta y $45.000 para Platea Baja. Quienes utilicen tarjetas del Banco San Juan podrán financiar la compra en hasta 6 cuotas sin interés. A partir del 6 de noviembre se habilitará la venta presencial en el Teatro del Bicentenario, fecha en la que entrarán en vigencia los precios generales para populares ($20.000) y campo ($30.000).

La organización contempló una política de gratuidades y bonificaciones especiales. Los niños menores de 6 años ingresarán sin cargo a Feria, Velódromo, Populares y Campo. Asimismo, los jubilados dispondrán de 1.000 entradas gratuitas por noche para el sector popular y un 50% de descuento una vez agotado dicho cupo. En materia de accesibilidad, las personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) tendrán acceso libre a la Feria y Velódromo, junto con cupos adaptados para sillas de ruedas en el Estadio.