Limpian drenes en San Martín y 25 de Mayo para prevenir crecientes

En la comuna de San Martín, las maniobras con maquinaria pesada se focalizan en el desagüe San Isidro, el principal conducto receptor del agua que desciende desde la vertiente del Cerro Pie de Palo durante los eventos meteorológicos de la temporada. La liberación de este canal resulta clave para evitar desbordes sobre terrenos linderos y vías de circulación.

Por su parte, en el departamento 25 de Mayo la logística se desplegó en dos frentes simultáneos. Una excavadora de oruga concluyó las tareas sobre la Ruta 279 —entre Calle 20 y Callejón Del Bono— y trasladó sus operaciones a la intersección de Calle 4 y Ruta 270, en las cercanías de Villa Santa Rosa. Al mismo tiempo, otra unidad mecanizada ejecuta la extracción de material sobre el dren de Calle 21. Desde los organismos técnicos recalcaron que estas obras funcionan como medidas de mitigación para reducir el daño potencial de eventuales crecientes hídricas en la zona.