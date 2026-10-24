El Gobierno de San Juan, a través del esquema de la Coordinación Provincial de Respuesta ante Emergencias (COPRE) y las cuadrillas operativas del Departamento de Hidráulica, intensificó las tareas de mantenimiento de la infraestructura hídrica en los departamentos de San Martín y 25 de Mayo. Los trabajos están orientados a liberar los cauces de sedimentos y vegetación para facilitar el paso de los caudales de lluvia.
Limpian drenes en San Martín y 25 de Mayo para prevenir crecientes
En el marco de la Coordinación Provincial de Respuesta ante Emergencias (COPRE), el Departamento de Hidráulica lleva adelante operativos de limpieza y desobstrucción de drenes y desagües en los departamentos San Martín y 25 de Mayo.