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Más de 10.000 personas corrieron por la concientización sobre el cáncer de mama

La jornada recreativa y deportiva congregó a más de 10.000 participantes con el fin de promover los controles médicos periódicos, la prevención y la detección temprana de la enfermedad.

En el marco del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, la provincia de San Juan albergó la 14.ª edición de la tradicional Maratón de Concientización, reunión que logró una convocatoria de más de 10.000 personas en los alrededores del Museo de la Memoria Urbana, en el Parque de Mayo.

La actividad deportiva y comunitaria comenzó en horas de la mañana con la entrega de remeras oficiales, la largada de la categoría infantil "Maratón Kids" y las sesiones de entrada en calor previas al trazado general. El evento buscó visibilizar la trascendencia de la prevención, el autoexamen y los estudios ginecológicos periódicos para garantizar diagnósticos precoces.

La iniciativa contó con el respaldo e integración institucional de la Fundación Sanatorio Argentino, la Municipalidad de la Capital y las carteras sanitarias y deportivas del Gobierno provincial. En el predio, brigadas de salud montaron operativos de vacunación, toma de tensión arterial, testeos preventivos de HPV y puestos de hidratación y asistencia médica integral para las familias participantes.

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