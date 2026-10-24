Más de 10.000 personas corrieron por la concientización sobre el cáncer de mama

La actividad deportiva y comunitaria comenzó en horas de la mañana con la entrega de remeras oficiales, la largada de la categoría infantil "Maratón Kids" y las sesiones de entrada en calor previas al trazado general. El evento buscó visibilizar la trascendencia de la prevención, el autoexamen y los estudios ginecológicos periódicos para garantizar diagnósticos precoces.

La iniciativa contó con el respaldo e integración institucional de la Fundación Sanatorio Argentino, la Municipalidad de la Capital y las carteras sanitarias y deportivas del Gobierno provincial. En el predio, brigadas de salud montaron operativos de vacunación, toma de tensión arterial, testeos preventivos de HPV y puestos de hidratación y asistencia médica integral para las familias participantes.