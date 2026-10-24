En el marco del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, la provincia de San Juan albergó la 14.ª edición de la tradicional Maratón de Concientización, reunión que logró una convocatoria de más de 10.000 personas en los alrededores del Museo de la Memoria Urbana, en el Parque de Mayo.
Más de 10.000 personas corrieron por la concientización sobre el cáncer de mama
La jornada recreativa y deportiva congregó a más de 10.000 participantes con el fin de promover los controles médicos periódicos, la prevención y la detección temprana de la enfermedad.