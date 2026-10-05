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El RUPVAA llegó a Jáchal y secuestraron dos vehículos con adulteraciones

El operativo del RUPVAA se realizó en el Aeroclub de Jáchal, donde los vecinos del departamento pudieron hacer sus trámites en el departamento. Se verificaron 65 automóviles y 52 motos.

En el marco de la política del Gobierno de San Juan de acercar el Estado a cada departamento, el RUPVAA, dependiente de la Secretaría de Seguridad, trasladó sus servicios a Jáchal con un operativo de verificación vehicular y grabado de autopartes que tuvo una gran respuesta de la comunidad.

Durante la jornada, los vecinos de Jáchal pudieron realizar trámites en su propio territorio. Se verificaron 65 automóviles y 52 motos, evitándoles el traslado hasta la ciudad y acercando las soluciones a quienes lo necesitan.

El trabajo en el territorio también dejó resultados concretos en materia de seguridad. En el marco de los controles se secuestraron un automóvil y una moto.

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El grabado de autopartes, contemplado por la Ley Provincial N.º 1707-C, es una medida preventiva clave. Desalienta el robo de vehículos y la reventa de sus partes, y fortalece la identificación de los rodados en toda la provincia.

El Gobierno de San Juan continúa construyendo una seguridad que también se hace desde la cercanía, llegando a departamentos del interior y acompañando a los sanjuaninos con servicios concretos, en su propio lugar.

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