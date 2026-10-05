El RUPVAA llegó a Jáchal y secuestraron dos vehículos con adulteraciones

Durante la jornada, los vecinos de Jáchal pudieron realizar trámites en su propio territorio. Se verificaron 65 automóviles y 52 motos, evitándoles el traslado hasta la ciudad y acercando las soluciones a quienes lo necesitan.

El trabajo en el territorio también dejó resultados concretos en materia de seguridad. En el marco de los controles se secuestraron un automóvil y una moto.