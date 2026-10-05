En el marco de la política del Gobierno de San Juan de acercar el Estado a cada departamento, el RUPVAA, dependiente de la Secretaría de Seguridad, trasladó sus servicios a Jáchal con un operativo de verificación vehicular y grabado de autopartes que tuvo una gran respuesta de la comunidad.
El RUPVAA llegó a Jáchal y secuestraron dos vehículos con adulteraciones
El operativo del RUPVAA se realizó en el Aeroclub de Jáchal, donde los vecinos del departamento pudieron hacer sus trámites en el departamento. Se verificaron 65 automóviles y 52 motos.