Según anticipó la cadena internacional ESPN, Ferrari habría decidido que no renovará el contrato del británico Lewis Hamilton para la siguiente temporada de la Fórmula 1 y su compatriota George Russell sería el apuntado para reemplazarlo y acompañar al monegasco Charles Leclerc.
Ferrari no le renovaría a Hamilton y tendría en la mira a otra estrella
Según el Corriere della Sera, la escudería italiana no está conforme con el rendimiento del inglés y quiere reemplazarlo por su compatriota George Russell.