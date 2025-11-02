Ferrari no le renovaría a Hamilton y tendría en la mira a otra estrella

Por otra parte, el Corriere della Sera, de Italia, apuntó que el Cavallino Rampante tiene en la mira a Russell para sustituir al heptacampeón. El ex Williams, de 27 años, venció a Hamilton en la temporada 2024, en la que ambos corrieron en la estructura alemana, y está cuarto en el vigente campeonato de pilotos, con victorias en los Grandes Premios de Montreal y Singapur.

Russell tiene contrato firmado para la temporada 2026 con Mercedes y sus números no están en tela de juicio en la estructura germana. No obstante, su asiento peligraría para la temporada 2027 ante una posible llegada del neerlandés Max Verstappen, quien tiene una cláusula de salida en su vínculo con Red Bull y es el más fuerte y viejo anhelo de Toto Wolff, CEO y jefe de equipo.

Por el momento, Hamilton y Russell tendrán un desafío en común: el Gran Premio de Brasil. La Máxima visitará el Autódromo de Interlagos, San Pablo, el domingo 9 de noviembre.