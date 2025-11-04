El viento será el protagonista del martes y baja la temperatura en San Juan

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada comenzó con 19°C, una humedad del 56% y vientos del sur a 25 km/h, con ráfagas que podrían llegar hasta los 50 km/h durante todo el día.

El cielo permanecerá despejado y la visibilidad será óptima, mientras que el sol saldrá a las 06:34 y se pondrá a las 20:01.