El viento será el protagonista del martes y baja la temperatura en San Juan

Tras el calor del lunes, el viento sur marcará el ritmo de la jornada. Se espera una máxima de 28°C, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h, según el Servicio Meteorológico Nacional.

El martes llega con cielo despejado pero con un claro cambio en las condiciones del tiempo. Luego del lunes caluroso, el viento del sur será el principal protagonista, generando una disminución de la temperatura máxima y aportando una sensación térmica más fresca.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada comenzó con 19°C, una humedad del 56% y vientos del sur a 25 km/h, con ráfagas que podrían llegar hasta los 50 km/h durante todo el día.

El cielo permanecerá despejado y la visibilidad será óptima, mientras que el sol saldrá a las 06:34 y se pondrá a las 20:01.

El pronóstico indica que la máxima alcanzará los 28°C, marcando un respiro luego de una jornada con más de 34°C. Para los próximos días se espera que el tiempo continúe estable, con mañanas frescas y tardes templadas

