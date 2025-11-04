El martes llega con cielo despejado pero con un claro cambio en las condiciones del tiempo. Luego del lunes caluroso, el viento del sur será el principal protagonista, generando una disminución de la temperatura máxima y aportando una sensación térmica más fresca.
El viento será el protagonista del martes y baja la temperatura en San Juan
Tras el calor del lunes, el viento sur marcará el ritmo de la jornada. Se espera una máxima de 28°C, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h, según el Servicio Meteorológico Nacional.