"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > lluvia

Se cumplió el pronóstico de la lluvia, pero el viento no llegó

A última hora del lunes, una leve llovizna sorprendió a vecinos de Santa Lucía y zonas del este sanjuanino. Aunque el Servicio Meteorológico había anunciado también la llegada de viento, finalmente no se registraron ráfagas significativas.

El pronóstico se cumplió a medias. Durante la noche del lunes, una fina lluvia cayó sobre Santa Lucía y algunos sectores del este de San Juan, mojando el suelo y trayendo algo de alivio tras una jornada calurosa. La llovizna se extendió por unos minutos y fue suficiente para refrescar el ambiente y dejar una sensación de respiro en la ciudad.

Sin embargo, el viento que se esperaba para acompañar el cambio de tiempo nunca llegó. Las ráfagas previstas por el Servicio Meteorológico Nacional no se registraron, y la calma predominó durante toda la noche.

Para este martes, el SMN anticipa un descenso en la temperatura máxima, con una jornada más fresca y estable, marcando el inicio de días con condiciones más agradables para los sanjuaninos.

Te puede interesar...

Temas

Te puede interesar