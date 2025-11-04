Se cumplió el pronóstico de la lluvia, pero el viento no llegó

Sin embargo, el viento que se esperaba para acompañar el cambio de tiempo nunca llegó. Las ráfagas previstas por el Servicio Meteorológico Nacional no se registraron, y la calma predominó durante toda la noche.

Para este martes, el SMN anticipa un descenso en la temperatura máxima, con una jornada más fresca y estable, marcando el inicio de días con condiciones más agradables para los sanjuaninos.