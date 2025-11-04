El pronóstico se cumplió a medias. Durante la noche del lunes, una fina lluvia cayó sobre Santa Lucía y algunos sectores del este de San Juan, mojando el suelo y trayendo algo de alivio tras una jornada calurosa. La llovizna se extendió por unos minutos y fue suficiente para refrescar el ambiente y dejar una sensación de respiro en la ciudad.
Se cumplió el pronóstico de la lluvia, pero el viento no llegó
A última hora del lunes, una leve llovizna sorprendió a vecinos de Santa Lucía y zonas del este sanjuanino. Aunque el Servicio Meteorológico había anunciado también la llegada de viento, finalmente no se registraron ráfagas significativas.