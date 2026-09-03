La Liga Jachallera de Fútbol deberá dar un nuevo paso para intentar ordenar su situación institucional. El Consejo Federal del Fútbol Argentino intimó a la entidad a convocar una nueva Asamblea para elegir autoridades y avanzar con la normalización, en medio de la suspensión de afiliación que pesa sobre la liga.
El fútbol jachallero suma un nuevo capítulo en su conflicto institucional
El Consejo Federal intimó a la entidad a iniciar el proceso de normalización institucional y comunicar la fecha de la Asamblea con 30 días de anticipación.