paso de Agua Negra

El Paso de Agua Negra se encuentra habilitado

El Ministerio de Gobierno informa los detalles acerca del estado del paso fronterizo.

El Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, informa que el Paso Internacional por Agua Negra, Ruta Nacional 150, se encuentra Habilitado para circular de 08:00 a 16:00 hs.

Se recomienda a los conductores circular con luces bajas encendidas y el firme respeto a los límites de velocidad, así como precaución durante el camino.

Para acceder a toda la información actualizada sobre el paso, ingresar al sitio web oficial https://aguanegra.sanjuan.gob.ar/

Teléfonos de utilidad

Centro de Atención al Usuario – Vialidad Nacional

Lunes a viernes de 9 a 18 horas

TEL: 0800-222-6272

0800-333-0073

Ministerio de Gobierno - Secretaría de Relaciones Institucionales

TEL:(+54) (264) 4307246 - 4307251 - 4307208 Email: [email protected]

Consulado General de la República Argentina en Valparaíso

TEL: ( +56) (32) 2217419 / 2213691 / 2745539

Guardia: (+56) (9) 93238104 (Solo casos de emergencia.

Dirección: Blanco 625 5º piso, oficina 53, V Región (casilla de correo No.1660). Email: [email protected]

Horario de Atención de 09 a 17hs.

Gendarmería Nacional Argentina

- Guardia de prevención GNA - Sección Las Flores TEL: (+54) (2647) 497002

- Guardia de prevención GNA - Escuadrón 25 Jáchal TEL: (+54) (2647) 420473

Dirección Nacional de Vialidad

TEL: (+54) (264) 4213534 - 4212966 - 4212532 Email: [email protected]

Ministerio de Salud Pública - Hospital Tomás Perón

Calle Santo Domingo s/nº, Rodeo - Iglesia - San Juan - Emergencia 107

