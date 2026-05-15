Comercios sanjuaninos buscan adelantar el Día del Padre

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Para los comerciantes, esa combinación complicaría las promociones y limitaría el movimiento de ventas en una fecha considerada clave para el sector.

El presidente de la Cámara de Comercio de San Juan, Hermes Rodríguez, sostuvo que muchos locales podrían verse obligados a abrir durante el feriado del 20 de junio para aprovechar las compras de último momento, lo que implicaría afrontar costos laborales más altos por el pago doble de salarios.

“Adelantar la fecha permitiría trabajar una semana comercial más normal y generar mejores condiciones para incentivar el consumo”, señalaron desde el sector mercantil.

Sin embargo, el pedido no tiene consenso dentro del comercio sanjuanino. Desde la Cámara de Comerciantes Unidos rechazaron la posibilidad de modificar la fecha y defendieron mantener el calendario original.

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Su presidente, Marcelo Quiroga, aseguró que lo más conveniente es aprovechar el viernes 19 y el sábado 20 con comercios abiertos y promociones especiales para potenciar las ventas de último momento.

“Si adelantamos el festejo, corremos el riesgo de achicar el mes y perder el impulso comercial del final de la quincena”, sostuvo. Además, propuso que los comercios trabajen normalmente durante el feriado del 20 y trasladen el descanso del personal al lunes 22, una jornada donde históricamente baja el movimiento comercial.

La definición final dependerá ahora de lo que resuelva la CAME respecto al pedido presentado desde San Juan.