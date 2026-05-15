"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > comercio

Comercios sanjuaninos buscan adelantar el Día del Padre

Piden adelantar el Día del Padre del 21 al 14 de junio. El sector argumenta que la fecha original quedará atravesada por feriados nacionales y afectará las ventas en uno de los momentos comerciales más importantes del mes.

  • Buscan adelantar el Día del Padre en San Juan por el impacto de los feriados

En medio de un contexto marcado por la caída del consumo y la preocupación por las ventas, la Cámara de Comercio de San Juan solicitó adelantar el Día del Padre al domingo 14 de junio, una semana antes de la fecha prevista oficialmente.

El planteo fue presentado ante la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y tiene como objetivo evitar el impacto comercial que podría generar una semana atravesada por feriados nacionales.

Desde la entidad explicaron que, si la celebración se mantiene para el domingo 21 de junio, la previa comercial quedará reducida a pocos días hábiles. El lunes 15 será feriado trasladado por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes y el sábado 20 se conmemorará el Día de la Bandera.

Te puede interesar...

image

Para los comerciantes, esa combinación complicaría las promociones y limitaría el movimiento de ventas en una fecha considerada clave para el sector.

El presidente de la Cámara de Comercio de San Juan, Hermes Rodríguez, sostuvo que muchos locales podrían verse obligados a abrir durante el feriado del 20 de junio para aprovechar las compras de último momento, lo que implicaría afrontar costos laborales más altos por el pago doble de salarios.

“Adelantar la fecha permitiría trabajar una semana comercial más normal y generar mejores condiciones para incentivar el consumo”, señalaron desde el sector mercantil.

Sin embargo, el pedido no tiene consenso dentro del comercio sanjuanino. Desde la Cámara de Comerciantes Unidos rechazaron la posibilidad de modificar la fecha y defendieron mantener el calendario original.

image

Su presidente, Marcelo Quiroga, aseguró que lo más conveniente es aprovechar el viernes 19 y el sábado 20 con comercios abiertos y promociones especiales para potenciar las ventas de último momento.

“Si adelantamos el festejo, corremos el riesgo de achicar el mes y perder el impulso comercial del final de la quincena”, sostuvo. Además, propuso que los comercios trabajen normalmente durante el feriado del 20 y trasladen el descanso del personal al lunes 22, una jornada donde históricamente baja el movimiento comercial.

La definición final dependerá ahora de lo que resuelva la CAME respecto al pedido presentado desde San Juan.

Temas

Te puede interesar