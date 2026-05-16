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Un video y una alerta de Whatsapp: cayó por tenencia de contenido ilegal

La investigación comenzó tras una alerta internacional enviada por WhatsApp desde Estados Unidos. La Justicia sanjuanina investiga a un hombre de unos 30 años por presunta tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil.

La Justicia de San Juan abrió este viernes 15 de mayo una investigación penal contra un hombre de unos 30 años, acusado de presunta tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil.

La causa comenzó a partir de una alerta internacional emitida por la plataforma WhatsApp desde Estados Unidos, que fue remitida a las autoridades judiciales argentinas tras detectar actividad vinculada a la difusión de este tipo de contenido.

Según trascendió durante la audiencia judicial, la investigación gira en torno a un video de contenido considerado “sumamente delicado”, en el que aparece una víctima menor de edad cuya identidad no pudo ser determinada hasta el momento.

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De acuerdo a las primeras pericias realizadas sobre el archivo secuestrado, los investigadores creen que el material podría haber sido producido fuera del país, ya que en las grabaciones se escuchan conversaciones en otro idioma.

No obstante, desde el Ministerio Público Fiscal aclararon que todavía no hay hipótesis descartadas y que la investigación continuará profundizándose para determinar el origen del contenido y el posible alcance de la maniobra.

Además, se informó que el acusado cuenta con antecedentes penales vinculados a delitos contra la propiedad. Según detallaron fuentes judiciales, registraba tres condenas previas que habían sido unificadas en una pena de 3 años y 10 meses de prisión.

Ordenaron prisión preventiva

Ante la gravedad y complejidad de la causa, la fiscalía solicitó un plazo de un año para avanzar con la Investigación Penal Preparatoria. Por su parte, el juez de garantías resolvió dictar dos meses de prisión preventiva para el imputado, medida que deberá cumplir en el Servicio Penitenciario Provincial.

Desde la fiscalía señalaron que la detención busca garantizar el normal desarrollo de la investigación y evitar posibles interferencias mientras se realizan nuevas pericias y análisis sobre el material secuestrado.

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