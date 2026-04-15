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El gobierno y gremios docentes vuelven a reunirse en busca de un acuerdo

Tras un cuarto intermedio, los gremios insisten en que los aumentos pasen al sueldo básico y exigen que no se descuente el día de paro. Por su parte, el Ejecutivo provincial intenta acercar posiciones en medio de un escenario de recaudación ajustada.

Este miércoles por la tarde, los pasillos del Centro Cívico volvieron a ser el escenario de una reunión decisiva. Tras el cuarto intermedio dispuesto el último lunes, el Gobierno de San Juan y los gremios docentes (UDAP, UDA y AMET) retomaron las negociaciones salariales en un clima de evidente tensión.

El objetivo es claro pero complejo: encontrar un punto de acuerdo que permita destrabar un conflicto que ya incluyó un paro de 24 horas el pasado 9 de abril y la suspensión de otra medida de fuerza por 48 horas tras la intervención de la Subsecretaría de Trabajo.

En la mesa de diálogo se sientan, por el lado del Ejecutivo, el ministro de Economía, Roberto Gutiérrez, y la titular de Educación, Silvia Fuentes. Su principal desafío es mejorar una oferta que, hasta el momento, no ha logrado convencer a los docentes. El margen de maniobra del Gobierno no es holgado: fuentes oficiales advierten que la provincia enfrenta una situación financiera acotada debido a la caída tanto de la recaudación propia como de los fondos de coparticipación nacional.

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Para entender el punto de partida de este miércoles, hay que recordar la última propuesta oficial, que fue rechazada por los trabajadores. El Gobierno había ofrecido un bono de $120.000 por única vez (no remunerativo), junto a un aumento escalonado del valor índice: 2% en mayo y 3% en junio. También se incluían mejoras en los ítems de conectividad y radios. Sin embargo, para los gremios, esta oferta no representa una mejora real frente al costo de vida actual.

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