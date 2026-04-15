Este miércoles por la tarde, los pasillos del Centro Cívico volvieron a ser el escenario de una reunión decisiva. Tras el cuarto intermedio dispuesto el último lunes, el Gobierno de San Juan y los gremios docentes (UDAP, UDA y AMET) retomaron las negociaciones salariales en un clima de evidente tensión.
El gobierno y gremios docentes vuelven a reunirse en busca de un acuerdo
Tras un cuarto intermedio, los gremios insisten en que los aumentos pasen al sueldo básico y exigen que no se descuente el día de paro. Por su parte, el Ejecutivo provincial intenta acercar posiciones en medio de un escenario de recaudación ajustada.