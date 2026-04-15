El gobierno y gremios docentes vuelven a reunirse en busca de un acuerdo

El objetivo es claro pero complejo: encontrar un punto de acuerdo que permita destrabar un conflicto que ya incluyó un paro de 24 horas el pasado 9 de abril y la suspensión de otra medida de fuerza por 48 horas tras la intervención de la Subsecretaría de Trabajo.

En la mesa de diálogo se sientan, por el lado del Ejecutivo, el ministro de Economía, Roberto Gutiérrez, y la titular de Educación, Silvia Fuentes. Su principal desafío es mejorar una oferta que, hasta el momento, no ha logrado convencer a los docentes. El margen de maniobra del Gobierno no es holgado: fuentes oficiales advierten que la provincia enfrenta una situación financiera acotada debido a la caída tanto de la recaudación propia como de los fondos de coparticipación nacional.