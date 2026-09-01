Milei hablará en cadena nacional por el tema Malvinas

El presidente Javier Milei encabezó esta mañana una reunión de Gabinete en la Casa Rosada. Allí repasó los resultados del plan económico, las políticas de los ministerios y, principalmente, las gestiones diplomáticas vinculadas con la defensa de la soberanía sobre las Malvinas. La Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia difundió hacia el final del encuentro que, en un tramo de la reunión, el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, expuso los avances de la Cancillería en materia de soberanía sobre las islas. En ese contexto, se definió que el Presidente brindará una cadena nacional el jueves por la noche, con mayores detalles sobre el tema.

En su alocución por el Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas, Milei reafirmó “el derecho al ejercicio pleno de la soberanía” argentina sobre las islas, las Georgias del Sur y Sándwich del Sur, y sus espacios marítimos circundantes. El mandatario recordó que las Naciones Unidas reconocen la disputa como una “situación colonial especial” que debe resolverse mediante “el diálogo maduro y sincero” entre la Argentina y el Reino Unido, y agradeció el respaldo recibido en foros como el Comité Especial de Descolonización de la ONU, la Organización de los Estados Americanos y el Mercosur.

Milei también advirtió sobre la decisión de inversión de las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum en un yacimiento de la Cuenca Malvinas Norte y afirmó que el país adoptará “todas las medidas diplomáticas necesarias” para proteger sus recursos frente a lo que calificó como actividades “unilaterales e ilegítimas”.