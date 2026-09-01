"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > País > Milei

Milei hablará en cadena nacional por el tema Malvinas

El presidente Javier Milei explicará los avances diplormáticos sobre la soberanía de las islas.

El presidente Javier Milei les anunció a sus ministros durante la reunión de Gabinete que el jueves emitirá una cadena nacional para hablar sobre la cuestión Malvinas. El anuncio se produce después de que su par estadounidense, Donald Trump, se mostrara dispuesto a revisar la postura histórica de los Estados Unidos sobre la soberanía de las Islas.

“Lo anunció ante nosotros”, reconoció a Infobae una figura del Gabinete que estuvo junto al Presidente esta mañana en la Casa Rosada minutos antes de que se diera a conocer de manera oficial. Milei ya había dado una pista de que ese tema iba a ser central en el encuentro con sus ministros. Previo a entrar a la reunión que presidió en el Salón Eva Perón, mantuvo una breve conversación con El Observador y anticipó que uno de los asuntos centrales iba a ser Malvinas.

Ayer pasó algo muy fuerte respecto a la causa más importante y sagrada que tenemos los argentinos”, dijo el jefe de Estado en un contacto telefónico que se originó para dialogar sobre el retiro de Lionel Messi de la Selección argentina.

Te puede interesar...

El presidente Javier Milei encabezó esta mañana una reunión de Gabinete en la Casa Rosada. Allí repasó los resultados del plan económico, las políticas de los ministerios y, principalmente, las gestiones diplomáticas vinculadas con la defensa de la soberanía sobre las Malvinas. La Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia difundió hacia el final del encuentro que, en un tramo de la reunión, el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, expuso los avances de la Cancillería en materia de soberanía sobre las islas. En ese contexto, se definió que el Presidente brindará una cadena nacional el jueves por la noche, con mayores detalles sobre el tema.

En su alocución por el Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas, Milei reafirmó “el derecho al ejercicio pleno de la soberanía” argentina sobre las islas, las Georgias del Sur y Sándwich del Sur, y sus espacios marítimos circundantes. El mandatario recordó que las Naciones Unidas reconocen la disputa como una “situación colonial especial” que debe resolverse mediante “el diálogo maduro y sincero” entre la Argentina y el Reino Unido, y agradeció el respaldo recibido en foros como el Comité Especial de Descolonización de la ONU, la Organización de los Estados Americanos y el Mercosur.

Milei también advirtió sobre la decisión de inversión de las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum en un yacimiento de la Cuenca Malvinas Norte y afirmó que el país adoptará “todas las medidas diplomáticas necesarias” para proteger sus recursos frente a lo que calificó como actividades “unilaterales e ilegítimas”.

Temas

Te puede interesar