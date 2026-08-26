El Gobierno consiguió otra victoria en Diputados con la Ley de Inocencia Fiscal

El cambio supone ampliar el alcance del sistema respecto de las condiciones actuales, que contemplan ingresos anuales de hasta $1.000 millones y un patrimonio de hasta $10.000 millones.

Además, la iniciativa extiende hasta el 31 de diciembre de 2027 el plazo para acceder a los beneficios del régimen.

Uno de los puntos centrales del proyecto es que ARCA conservará sus facultades de fiscalización, especialmente sobre contribuyentes considerados de mayor capacidad económica o relevancia recaudatoria.

La iniciativa también redefine qué se considerará una “discrepancia significativa”, es decir, una diferencia que puede habilitar al organismo a impugnar una declaración jurada simplificada y avanzar sobre la declaración de Ganancias.

El criterio se configurará cuando la revisión implique un incremento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos de al menos el 15% respecto de lo informado originalmente por el contribuyente.

A su vez, quienes adhieran al régimen deberán canalizar sus operaciones mediante el sistema financiero formal, utilizando medios autorizados por el Banco Central o la Comisión Nacional de Valores.

Durante el tratamiento parlamentario también se incorporó una modificación vinculada a las pequeñas y medianas empresas. El dictamen acordó reducir un 25% las multas por infracciones formales para las PyMEs, uno de los cambios incluidos durante la negociación previa a la votación.

Con la media sanción obtenida en Diputados, el proyecto inicia ahora su recorrido por el Senado, donde el oficialismo deberá volver a reunir los acuerdos necesarios para convertirlo en ley.