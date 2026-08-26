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El Gobierno consiguió otra victoria en Diputados con la Ley de Inocencia Fiscal

La iniciativa impulsada por el Gobierno obtuvo media sanción con 139 votos a favor, 110 en contra y 10 abstenciones. El proyecto amplía el acceso al régimen simplificado de Ganancias y modifica los criterios con los que ARCA podrá revisar las declaraciones.

La Cámara de Diputados dio este miércoles media sanción a la denominada Ley de Inocencia Fiscal II, uno de los proyectos económicos centrales que impulsa el Gobierno nacional. La iniciativa consiguió 139 votos afirmativos, 110 negativos y 10 abstenciones y ahora deberá ser analizada por el Senado.

La votación se produjo durante una extensa sesión en la que el oficialismo busca avanzar con distintos proyectos de su agenda económica. Para el Gobierno, la aprobación representa además una nueva muestra de respaldo parlamentario después de conseguir avanzar con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

El proyecto modifica la Ley 27.799 de Inocencia Fiscal y amplía considerablemente el universo de personas que podrán optar por el Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias. La propuesta establece que podrán adherir todas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en Argentina, sin establecer límites de ingresos o patrimonio.

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El cambio supone ampliar el alcance del sistema respecto de las condiciones actuales, que contemplan ingresos anuales de hasta $1.000 millones y un patrimonio de hasta $10.000 millones.

Además, la iniciativa extiende hasta el 31 de diciembre de 2027 el plazo para acceder a los beneficios del régimen.

Uno de los puntos centrales del proyecto es que ARCA conservará sus facultades de fiscalización, especialmente sobre contribuyentes considerados de mayor capacidad económica o relevancia recaudatoria.

La iniciativa también redefine qué se considerará una “discrepancia significativa”, es decir, una diferencia que puede habilitar al organismo a impugnar una declaración jurada simplificada y avanzar sobre la declaración de Ganancias.

El criterio se configurará cuando la revisión implique un incremento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos de al menos el 15% respecto de lo informado originalmente por el contribuyente.

A su vez, quienes adhieran al régimen deberán canalizar sus operaciones mediante el sistema financiero formal, utilizando medios autorizados por el Banco Central o la Comisión Nacional de Valores.

Durante el tratamiento parlamentario también se incorporó una modificación vinculada a las pequeñas y medianas empresas. El dictamen acordó reducir un 25% las multas por infracciones formales para las PyMEs, uno de los cambios incluidos durante la negociación previa a la votación.

Con la media sanción obtenida en Diputados, el proyecto inicia ahora su recorrido por el Senado, donde el oficialismo deberá volver a reunir los acuerdos necesarios para convertirlo en ley.

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