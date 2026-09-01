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La madre de Tini habló en medio de la polémica con la cantante

Mariana Muzlera, la mamá de Tini Stoessel, rompió el silencio en La Mañana con Moria (El Trece). "Amo a mis hijos", dijo en medio de la polémica que se generó.

Mariana Muzlera, la mamá de Tini Stoessel, rompió el silencio en La Mañana con Moria (El Trece) sobre el escándalo por el patrimonio de la artista y sorprendió con sus declaraciones, en las que salió a defenderse de las acusaciones en su contra y en contra de Alejandro Stoessel.

"Hola Moria, solo quiero agradecerte las palabras que me regalaste, en un momento en el que solo recibo difamaciones y agresiones, amo a mis hijos con todo mi ser y jamás podría hacerles daño", dijo la madre de la cantante en diálogo con la conductora.

Luego, Mariana reiteró que no haría nada que perjudicara a sus hijos: "Gracias Moria, por tus palabras hacia nosotros, hoy justo le decía a Luli en tu entrevista con Sofovich lo bien que me hacía escucharte. Gracias, amamos a nuestros hijos y jamás haríamos algo para lastimarlos".

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En el ida y vuelta con Moria Casán, Mariana Muzlera defendió firmemente a Alejandro Stoessel, de quien Tini desconfía por el manejo de su patrimonio tras años de representarla, y negó todo tipo de acusaciones en contra de su exmarido y de ella misma: "Yo pongo las manos en el fuego por Ale, es el tipo más honesto que conocí. Gracias, ante tanta mentira y basura tus palabras son un bálsamo", le dijo a la conductora del programa de eltrece en medio del escándalo familiar.

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