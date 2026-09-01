La madre de Tini habló en medio de la polémica con la cantante

"Hola Moria, solo quiero agradecerte las palabras que me regalaste, en un momento en el que solo recibo difamaciones y agresiones, amo a mis hijos con todo mi ser y jamás podría hacerles daño", dijo la madre de la cantante en diálogo con la conductora.

Luego, Mariana reiteró que no haría nada que perjudicara a sus hijos: "Gracias Moria, por tus palabras hacia nosotros, hoy justo le decía a Luli en tu entrevista con Sofovich lo bien que me hacía escucharte. Gracias, amamos a nuestros hijos y jamás haríamos algo para lastimarlos".