Mariana Muzlera, la mamá de Tini Stoessel, rompió el silencio en La Mañana con Moria (El Trece) sobre el escándalo por el patrimonio de la artista y sorprendió con sus declaraciones, en las que salió a defenderse de las acusaciones en su contra y en contra de Alejandro Stoessel.
La madre de Tini habló en medio de la polémica con la cantante
Mariana Muzlera, la mamá de Tini Stoessel, rompió el silencio en La Mañana con Moria (El Trece). "Amo a mis hijos", dijo en medio de la polémica que se generó.