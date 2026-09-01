Caminar por la mañana activa el cerebro

“Una de las cosas más eficaces que puedes hacer por la mañana para poner en marcha tu cerebro después de una noche en la que no hayas dormido lo suficiente es exponerte a la luz solar, incluso con tan solo entre 10 y 20 minutos de luz natural”, afirmó el experto a Runner’s World.

El beneficio no se agota en la energía inmediata. El especialista explicó que ese estímulo lumínico permite al cerebro controlar la liberación de melatonina, la hormona responsable de inducir el sueño. El resultado es un descanso más reparador esa misma noche. “No hace falta que el sol esté brillando. Simplemente sal a la calle y da un paseo. Eso es suficiente para empezar a restablecer tu reloj interno”, señaló el médico.

El estudio de BMC Public Health ofrece respaldo directo a esa afirmación: el núcleo supraquiasmático del cerebro, responsable de sincronizar los ritmos circadianos, se calibra principalmente con la luz de la mañana y la tarde, no con la del mediodía. Cualquier disrupción en ese sistema se vincula con problemas de sueño, estado de ánimo y metabolismo.

Caminar a paso ligero para reducir el estrés

Más allá del descanso, el doctor Li vinculó este hábito matinal con la reducción del estrés. Para ese efecto, sugirió una modalidad específica: el ejercicio en zona 2, un ritmo moderado en el que se puede mantener una conversación, aunque con cierta dificultad.

“Una opción es caminar a paso ligero. Es el conocido ejercicio en zona 2, en el que puedes mantener una conversación, pero con dificultad. Así que, en realidad, estás caminando a un ritmo bastante rápido”, detalló el biólogo vascular.

Para quienes buscan aliviar la tensión acumulada, el especialista también mencionó el entrenamiento de fuerza con movimientos lentos y controlados, y prácticas de baja intensidad como el yoga o el pilates, especialmente cuando se combinan con ejercicios de respiración. Todas estas opciones apuntan a restaurar el equilibrio del organismo sin añadirle una carga extra.

El error de entrenar fuerte cuando el cuerpo ya está al límite

El doctor Li advirtió sobre un error frecuente: recurrir a entrenamientos de alta intensidad cuando el cuerpo ya acumula estrés. Ese tipo de esfuerzo, según el especialista, suma presión al organismo antes de que este logre liberarla.

“Los entrenamientos de alta intensidad tienen beneficios, pero primero añaden estrés a tu cuerpo antes de que este tenga que responder para reducirlo y liberarlo”, explicó Li en declaraciones recogidas por Runner’s World.

Por eso, cuando el agotamiento o la tensión son el punto de partida, el médico recomienda priorizar actividades que restauren antes que exijan. “Eso puede ayudar más que obligarte a ir al gimnasio pensando que, si haces más, te sentirás mejor”, concluyó el especialista.

La propuesta del médico de Harvard, respaldada por la evidencia científica parte de una premisa simple: el movimiento matutino con luz natural es una de las intervenciones más accesibles y efectivas para mejorar tanto el rendimiento cognitivo como la calidad del sueño.