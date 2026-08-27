El Gobierno quiere establecer un piso de $1.070.000 en las negociaciones salariales

La discusión salarial tendrá además otro capítulo este viernes. El Consejo del Salario fue convocado para las 14 para revisar el valor del salario mínimo. Antes, a las 10, se realizará una audiencia para establecer los valores mínimo y máximo de la prestación por desempleo.

El encuentro estará atravesado por el reclamo de la CGT y las dos CTA, que pidieron que la reunión fuera presencial y cuestionaron que se realice mediante videoconferencia. El sindicalismo también plantea que el ingreso básico debería tomar como referencia el valor de una canasta básica familiar, estimada en $1.564.716.

El Consejo del Salario reúne a representantes sindicales, empresarios, del Estado nacional y de las provincias. Si no existe acuerdo entre las partes, el Ejecutivo puede establecer el nuevo valor mediante un laudo, como ocurrió en la última actualización.

La definición tendrá además impacto sobre la prestación por desempleo, cuyo cálculo toma como referencia el 75% de la mejor remuneración mensual que el trabajador haya percibido durante los seis meses anteriores al final de la relación laboral.