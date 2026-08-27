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El Gobierno quiere establecer un piso de $1.070.000 en las negociaciones salariales

La Secretaría de Trabajo impulsa una remuneración mínima garantizada dentro de las negociaciones entre sindicatos y empresas. El monto de referencia para agosto es casi tres veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

La Secretaría de Trabajo, a cargo de Julio Cordero, busca incorporar un nuevo piso de ingresos en los convenios colectivos que comenzaron a negociarse tras la sanción de la reforma laboral. La referencia planteada por el Gobierno es de $1.070.000 para agosto de 2026.

El esquema no implica que el Estado fije ese salario mediante un decreto. La intención oficial es que sindicatos y cámaras empresarias acuerden una remuneración mínima garantizada dentro de cada convenio y que luego el Estado avance con la homologación.

La propuesta debe diferenciarse del Salario Mínimo, Vital y Móvil, que actualmente se ubica en $376.600 y funciona como piso legal para los trabajadores que no están alcanzados por una negociación colectiva. La remuneración garantizada que promueve Trabajo tendría aplicación dentro de los convenios y por eso parte de un monto considerablemente superior.

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La discusión salarial tendrá además otro capítulo este viernes. El Consejo del Salario fue convocado para las 14 para revisar el valor del salario mínimo. Antes, a las 10, se realizará una audiencia para establecer los valores mínimo y máximo de la prestación por desempleo.

El encuentro estará atravesado por el reclamo de la CGT y las dos CTA, que pidieron que la reunión fuera presencial y cuestionaron que se realice mediante videoconferencia. El sindicalismo también plantea que el ingreso básico debería tomar como referencia el valor de una canasta básica familiar, estimada en $1.564.716.

El Consejo del Salario reúne a representantes sindicales, empresarios, del Estado nacional y de las provincias. Si no existe acuerdo entre las partes, el Ejecutivo puede establecer el nuevo valor mediante un laudo, como ocurrió en la última actualización.

La definición tendrá además impacto sobre la prestación por desempleo, cuyo cálculo toma como referencia el 75% de la mejor remuneración mensual que el trabajador haya percibido durante los seis meses anteriores al final de la relación laboral.

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