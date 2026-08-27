La Secretaría de Trabajo, a cargo de Julio Cordero, busca incorporar un nuevo piso de ingresos en los convenios colectivos que comenzaron a negociarse tras la sanción de la reforma laboral. La referencia planteada por el Gobierno es de $1.070.000 para agosto de 2026.
El Gobierno quiere establecer un piso de $1.070.000 en las negociaciones salariales
La Secretaría de Trabajo impulsa una remuneración mínima garantizada dentro de las negociaciones entre sindicatos y empresas. El monto de referencia para agosto es casi tres veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil.