Martín adelantó cambios electorales y explicó de qué depende la fecha de las elecciones

“La provincia ya las eliminó y creó el sistema SIPAD, que es el que hoy está vigente, y nosotros por supuesto lo vamos a eliminar”, sostuvo el vicegobernador.

La principal incógnita está puesta ahora en las PASO. San Juan ya no utiliza ese mecanismo y, según explicó Martín, la intención es avanzar hacia un sistema electoral provincial que pueda guardar cierta similitud con el que finalmente adopte la Nación.

Por eso, el Gobierno provincial mantiene el proyecto en análisis mientras espera definiciones sobre el esquema nacional. El vicegobernador planteó que si Nación mantiene las PASO, será más difícil pensar en una elección conjunta, ya que el calendario nacional contempla una instancia de primarias y otra de elecciones generales.

En cambio, si finalmente las PASO son eliminadas y queda una sola elección nacional, Martín consideró que crecerían las posibilidades de que San Juan y Nación voten el mismo día.

Otro de los interrogantes que comienza a instalarse de cara a 2027 es la fecha de las elecciones provinciales.

Martín fue claro al señalar que la decisión de fijar el día de los comicios es una facultad exclusiva del gobernador Marcelo Orrego. Por ahora, no existe una definición concreta y el tema será analizado más adelante.

La posibilidad de adelantar las elecciones, mantenerlas en una fecha separada o hacerlas coincidir con los comicios nacionales dependerá, entre otros factores, del sistema electoral que termine aprobando el Congreso.

El actual esquema electoral sanjuanino fue implementado después de la eliminación de las PASO en la provincia. Ahora, el oficialismo busca dejarlo atrás y avanzar hacia un nuevo mecanismo. Martín confirmó que Orrego ya remitió una iniciativa para eliminar el SIPAD, aunque anticipó que se espera también el envío de un proyecto más amplio que contemple el nuevo sistema electoral.

Por el momento, no hay una fecha límite establecida para definir las nuevas reglas, aunque desde el Gobierno consideran necesario que el mecanismo quede establecido con suficiente anticipación antes de las elecciones de 2027.

El vicegobernador también dejó planteada su posición personal sobre las primarias. Reconoció que pueden ser una herramienta útil para que los partidos y frentes electorales resuelvan sus internas y permitan una mayor participación.

Al mismo tiempo, consideró que el esquema puede generar cierto desgaste en el electorado cuando obliga a concurrir a las urnas en dos oportunidades.

De esta manera, San Juan comienza a definir las reglas con las que llegará a las elecciones de 2027, pero el Gobierno provincial todavía espera una pieza clave del escenario nacional. Lo que ocurra con las PASO podría terminar condicionando tanto el nuevo sistema electoral sanjuanino como la fecha en la que los sanjuaninos volverán a las urnas.