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El Gobierno usará $2 billones de ANSES para impulsar nuevos créditos hipotecarios

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció un programa destinado a la primera vivienda que otorgará financiamiento a través de licitaciones bancarias para beneficiar a unas 18.000 familias.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció el lanzamiento de un plan para reactivar los créditos hipotecarios en todo el país utilizando un fondo de $2 billones proveniente de la ANSES. La medida apunta a dinamizar la construcción y ofrecer soluciones habitacionales para unas 18.000 familias en el acceso a su primera vivienda.

El esquema se implementará mediante la colocación de plazos fijos del organismo previsional en las entidades bancarias a través de licitaciones de $200.000 millones cada una. El objetivo central es que los bancos puedan "fondearse" a largo plazo y ofrecer mejores condiciones crediticias. La primera convocatoria a licitación se llevará a cabo la próxima semana.

Entre las pautas fijadas para los bancos se establece que la tasa de interés máxima permitida no podrá superar la variante UVA + 7,50%. Cada entidad podrá adjudicarse hasta el 20% de los fondos por licitación y tendrá un plazo de 90 días corridos para colocar los préstamos, los cuales tendrán un plazo mínimo de 15 años y un monto máximo equivalente a 150.000 UVA por cada vivienda.

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