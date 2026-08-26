El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció el lanzamiento de un plan para reactivar los créditos hipotecarios en todo el país utilizando un fondo de $2 billones proveniente de la ANSES. La medida apunta a dinamizar la construcción y ofrecer soluciones habitacionales para unas 18.000 familias en el acceso a su primera vivienda.
El Gobierno usará $2 billones de ANSES para impulsar nuevos créditos hipotecarios
El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció un programa destinado a la primera vivienda que otorgará financiamiento a través de licitaciones bancarias para beneficiar a unas 18.000 familias.