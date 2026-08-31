El Gobierno aumentó los salarios de militares, policías y empleados públicos

La actualización alcanzará a todos los integrantes de las Fuerzas Armadas, independientemente de su grado o jerarquía. También impactará sobre aquellos suplementos y conceptos que se calculan a partir del haber mensual.

La decisión forma parte de una serie de medidas adoptadas durante los últimos meses para actualizar las remuneraciones del personal militar. Entre ellas se encuentra el suplemento destinado a quienes acrediten títulos de nivel superior, una medida que también alcanzó a personal en actividad, retirados y pensionados.

Los cambios para Gendarmería y Prefectura

El paquete salarial también contempla modificaciones específicas para las fuerzas de seguridad federales. En el caso de la Gendarmería Nacional, la actualización incluye el haber mensual, el suplemento por Funciones de Prevención Barrial y la compensación por Recargo de Servicio.

Además, se amplió el alcance del suplemento por Destino Estratégico de Operaciones para los efectivos que participan de los planes operativos impulsados por el Ministerio de Seguridad. La medida comprende a unos 3.510 integrantes de la fuerza y, según el esquema oficial, puede representar mejoras de entre 20% y 30% sobre el haber neto, con incrementos de hasta 35% para las jerarquías inferiores.

En la Prefectura Naval Argentina también se modificaron distintos componentes salariales. Entre ellos se encuentran el haber mensual y la compensación por Recargo de Servicio. A su vez, se incorporaron suplementos para efectivos destinados a determinados operativos y una compensación específica por Alto Riesgo para integrantes de la Agrupación Albatros.

También se actualizaron los suplementos por Zona, con nuevos destinos y coeficientes. En este caso, el alcance estimado es de unos 16.500 efectivos, con mejoras que pueden ubicarse entre el 10% y el 30%.

Qué cambios tendrá la Policía Federal y la Policía Aeroportuaria

Para la Policía Federal Argentina se dispuso una actualización del 30% sobre el haber mensual, además de modificaciones en los suplementos por Zona, el Servicio de Policía Adicional y las compensaciones correspondientes a tareas de Custodia y Custodia Ferroviaria.

La Policía de Seguridad Aeroportuaria también tendrá modificaciones salariales. El nuevo esquema actualiza determinados conceptos establecidos por el decreto 836/08 y la compensación por Recargo de Servicio.

A esto se suma la creación de una bonificación por Destino de Alta Complejidad para los efectivos destinados a Aeroparque y Ezeiza. El beneficio alcanza a unos 2.100 agentes y puede representar una mejora de hasta el 15% del haber neto para las categorías de menor jerarquía.

Las modificaciones para el Servicio Penitenciario Federal

El Gobierno también modificó diferentes componentes de las remuneraciones del Servicio Penitenciario Federal. Entre los conceptos alcanzados aparecen el haber mensual, las compensaciones por Fijación de Domicilio y Variabilidad de Vivienda y el complemento por Función Ejecutiva.

También se actualizaron los suplementos correspondientes a Zona Sur y Título Académico, junto con distintos conceptos vinculados al régimen de viáticos, reintegro de gastos y gastos de sepelio. La normativa incorpora además los Servicios Adicionales y Recargos de Servicios y establece cambios para regularizar la situación salarial de los cadetes de primer año y los aspirantes.

Cuánto aumentarán los empleados públicos

En paralelo, el Gobierno oficializó la actualización salarial para los trabajadores de la Administración Pública Nacional comprendidos en el convenio colectivo homologado por el decreto 214/06.

El incremento se aplicará durante cuatro meses consecutivos y se calculará de manera acumulativa sobre las remuneraciones vigentes al cierre del mes anterior. El primer aumento será del 1,90% desde septiembre; luego habrá una suba del 1,80% en octubre, del 1,60% en noviembre y del 1,50% en diciembre.

En términos acumulados, la propuesta paritaria representa una mejora del 6,8% para el período, además de una suma fija extraordinaria de $80.000 que será abonada con los salarios de diciembre.

El decreto también extendió hasta fin de año el Premio Estímulo a la Asistencia y actualizó sus montos. Al mismo tiempo, mantuvo durante el resto de 2026 las sumas fijas remunerativas y no bonificables previstas por la normativa vigente.

El acuerdo fue aceptado por la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), mientras que la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) rechazó la propuesta por considerarla insuficiente y anticipó posibles medidas de fuerza.

También aumentó el valor de la hora cátedra

El Gobierno incluyó dentro del paquete salarial una actualización para los docentes de la Administración Central y organismos vinculados que cobran mediante el sistema de horas cátedra. El valor quedó establecido en $8.982 desde septiembre, $9.144 a partir de octubre, $9.290 desde noviembre y $9.429 en diciembre.

La medida también contempla modificaciones para determinados cargos de la Escuela Nacional de Bibliotecarios, dependiente de la Biblioteca Nacional, cuyos nuevos valores quedaron establecidos en el anexo correspondiente de la normativa.

En el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER), el cargo de bedel tendrá una remuneración de $122.664 en septiembre, que ascenderá progresivamente hasta alcanzar $128.773 en diciembre.