El Gobierno evaluará un nuevo llamado a licitación por el Hotel Provincial

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Estas falencias formales impidieron avanzar en la evaluación económica y técnica, dejando al proceso sin oferentes válidos. El presupuesto oficial previsto para la concesión era de $3.360 millones.

Un proceso que deberá reiniciarse

Con este escenario, el Ejecutivo provincial deberá redefinir los pasos administrativos para lanzar un nuevo llamado a licitación en el corto plazo. El objetivo es reactivar el proceso y garantizar que futuras propuestas cumplan con los requisitos establecidos.

El resultado genera incertidumbre en torno a uno de los proyectos clave para el desarrollo turístico local. La intención oficial es otorgar una concesión integral que incluya la explotación comercial y los servicios de alojamiento del hotel.

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El Hotel Provincial no es un inmueble más dentro del esquema turístico. Su reactivación aparece como una pieza central en un contexto de crecimiento proyectado, especialmente vinculado al desarrollo minero, que anticipa una mayor demanda de alojamiento de categoría.

El proceso licitatorio había despertado interés en el sector privado: al menos siete grupos empresarios habían recorrido el edificio y analizado posibles inversiones. Incluso se hablaba de proyectos para reposicionar el hotel dentro del circuito corporativo y turístico.

Un antecedente reciente

La historia reciente del edificio explica esa expectativa. En abril de 2025, la empresa que tenía la concesión decidió no renovar el contrato tras más de 20 años de operación, argumentando pérdidas sostenidas por la caída del turismo.

El hotel cerró sus puertas en junio de ese año y volvió a manos del Estado. Desde entonces, el Gobierno impulsó una puesta en valor integral que incluyó mejoras estructurales, eléctricas y de infraestructura, finalizadas en marzo de 2026.

Con las obras terminadas, la licitación aparecía como el paso siguiente. Sin embargo, la caída del proceso obliga ahora a volver a empezar.