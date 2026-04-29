El vicegobernador de Fabián Martín se refirió en rueda de prensa al reciente fallo de la Justicia de San Juan en el conflicto que involucra al Proyecto Vicuña y al gobierno de La Rioja, destacando la importancia de la resolución judicial para garantizar la continuidad de las operaciones.
Fabián Martín respaldó el fallo judicial a favor del Proyecto Vicuña
“Es un fallo importante”, sostuvo Fabián Martín, al tiempo que remarcó que uno de los puntos centrales es que “se autorizó la circulación”, en referencia a las restricciones que habían surgido en rutas vinculadas al emprendimiento minero.