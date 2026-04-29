"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > vecinos

Intentó robar, lo vieron, huyó y lo agarraron los vecinos: no irá preso

El hecho ocurrió en Rawson. Un hombre intentó robar un casco de una moto, fue advertido por una vecina, detenido a pocas cuadras y condenado en juicio abreviado.

Un intento de hurto ocurrido en el departamento Rawson tuvo una resolución rápida en sede judicial. El imputado, identificado como Carlos Matías Caballero, fue condenado mediante un juicio abreviado a dos meses de prisión de cumplimiento condicional, además de restricciones de contacto y acercamiento hacia la víctima.

La causa, registrada bajo el Legajo Fiscal N.º 11940/26, fue investigada por la fiscal Dra. Virginia Branca, con la asistencia del ayudante fiscal Dr. Mario Codorniu. El delito fue encuadrado como hurto en grado de tentativa.

image

Te puede interesar...

El hecho se produjo el pasado 27 de abril, alrededor de las 11:50, en una vivienda ubicada sobre calle Quiroga al 1500, en el barrio Buenaventura Luna. Según la investigación, el acusado introdujo sus manos a través de las rejas que separan la vía pública del patio delantero del domicilio y comenzó a descolgar un casco que se encontraba colgado del espejo retrovisor de una moto.

El hombre logró desprender el elemento e intentó retirarlo del lugar, pero fue advertido por una vecina que observó la situación y le gritó para que se retirara. Ante esa intervención, el sujeto soltó el casco y escapó por la misma arteria hacia el oeste.

image

La testigo alertó de inmediato a la propietaria del rodado, quien salió del domicilio y alcanzó a ver la huida. Luego, dio aviso al 911, aportando características físicas y de vestimenta del sospechoso. Minutos después, personal policial logró aprehenderlo en calle Neuquén al 4400, a unos 300 metros del lugar del hecho.

En la audiencia, las partes acordaron avanzar mediante el procedimiento de juicio abreviado. El juez interviniente homologó el acuerdo y dispuso la condena condicional, que incluye la prohibición de todo tipo de contacto con la víctima y la restricción de acercamiento a menos de 200 metros del domicilio ubicado en barrio Buenaventura Luna.

El caso se resolvió sin necesidad de ir a juicio oral, con una pena que queda sujeta al cumplimiento de reglas de conducta por parte del condenado.

Temas

Te puede interesar