Intentó robar, lo vieron, huyó y lo agarraron los vecinos: no irá preso

El hecho se produjo el pasado 27 de abril, alrededor de las 11:50, en una vivienda ubicada sobre calle Quiroga al 1500, en el barrio Buenaventura Luna. Según la investigación, el acusado introdujo sus manos a través de las rejas que separan la vía pública del patio delantero del domicilio y comenzó a descolgar un casco que se encontraba colgado del espejo retrovisor de una moto.

El hombre logró desprender el elemento e intentó retirarlo del lugar, pero fue advertido por una vecina que observó la situación y le gritó para que se retirara. Ante esa intervención, el sujeto soltó el casco y escapó por la misma arteria hacia el oeste.

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La testigo alertó de inmediato a la propietaria del rodado, quien salió del domicilio y alcanzó a ver la huida. Luego, dio aviso al 911, aportando características físicas y de vestimenta del sospechoso. Minutos después, personal policial logró aprehenderlo en calle Neuquén al 4400, a unos 300 metros del lugar del hecho.

En la audiencia, las partes acordaron avanzar mediante el procedimiento de juicio abreviado. El juez interviniente homologó el acuerdo y dispuso la condena condicional, que incluye la prohibición de todo tipo de contacto con la víctima y la restricción de acercamiento a menos de 200 metros del domicilio ubicado en barrio Buenaventura Luna.

El caso se resolvió sin necesidad de ir a juicio oral, con una pena que queda sujeta al cumplimiento de reglas de conducta por parte del condenado.